La galle verruqueuse détectée dans un troisième champ à l’Î.-P.-É.

L’organisme indique que le champ en question est directement lié à ceux où la maladie a été détectée l’automne dernier.

La nouvelle survient tandis que la ministre de l’Agriculture du Canada, Marie-Claude Bibeau, attend une décision des autorités américaines sur la possible reprise des exportations de pommes de terre de la province aux États-Unis.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  La ministre de l’Agriculture du Canada, Marie-Claude Bibeau, le secrétaire américain de l’Agriculture, Tom Vilsack, et le député de l’Île-du-Prince-Édouard Lawrence MacAulay lors d’une réunion à Washington le 27 janvier 2022. Photo : Twitter/Marie-Claude Bibeau

À la mi-février, lorsque les exportations à Porto Rico ont repris leurs cours, la ministre Bibeau a dit espérer que l’ensemble des États-Unis serait bientôt à nouveau ouvert aux pommes de terre insulaires. Elle a dit s’attendre à une décision d’ici le 10 mars.

La ministre Bibeau explique dans un courriel qu’elle était au courant de la découverte de spores de la galle verruqueuse dans ces échantillons analysés le mois dernier.

Selon elle, les risques de propagation de la maladie sont négligeables. Elle souligne que des mesures de prévention sévères qui s’appuient sur la science sont en vigueur. Elle ajoute que le Canada poursuit son approche scientifique pour la reprise des exportations aux États-Unis le plus rapidement possible.

Une découverte « malheureuse »

L’exportation des pommes de terre de l’Île-du-Prince-Édouard aux États-Unis est interdite depuis le 21 novembre à la suite de la détection de la maladie dans deux champs.

L’Office des pommes de terre affirme que toute découverte de la galle verruqueuse est malheureuse , mais qu’elle démontre l’efficacité du Plan canadien de lutte à long terme contre la galle verruqueuse de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA). Ce plan est en vigueur depuis la première détection de la galle verruqueuse en 2000.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Des producteurs de l’Île-du-Prince-Édouard ont détruit en février 2022 environ 136 millions de kilogrammes de pommes de terre qu’ils n’ont pu vendre, en raison de la suspension des exportations aux États-Unis. Photo : Gracieuseté : Alex Docherty

La maladie ne s’est jamais propagée hors de la province, indique l’Office en citant les résultats de l’enquête nationale effectuée par l’Agence canadienne d'inspection des aliments ACIA  (Nouvelle fenêtre) et dont les résultats ont été présentés en décembre 2021.

Des producteurs de l’Île-du-Prince-Édouard ont récemment détruit environ 136 millions de kilos de pommes de terre qu’ils n’ont pu vendre.

Une découverte qui n'était pas inattendue

L’Agence canadienne d'inspection des aliments ACIA explique dans un communiqué qu’il n’est pas anormal de détecter la galle verruqueuse dans des champs connexes.

La détection a été faite dans une ferme qui ne produit pas de pommes de terre de consommation et n'exporte pas vers Porto Rico. Aucune pomme de terre de semence produite en 2021 n'a quitté les installations de ce producteur , souligne-t-elle dans un communiqué publié mardi.

L’Agence canadienne d'inspection des aliments ACIA précise qu’elle a recueilli et analysé plus de 3500 échantillons provenant des champs prioritaires liés aux deux détections de galle verruqueuse d'octobre 2021 et qui faisaient l’objet d’une surveillance en vertu du Plan canadien.

La galle verruqueuse ne menace pas la santé humaine, mais elle réduit le rendement des champs et rend les pommes de terre invendables. Photo : Agence canadienne d’inspection des aliments

L’Agence ajoute qu’elle poursuit son analyse des échantillons et qu’elle compte en prélever d’autres au printemps.

Elle souligne également, en se basant sur des données scientifiques, que le risque de transmission de la galle verruqueuse de la pomme de terre provenant des pommes de terre de consommation et de transformation demeure négligeable lorsque des mesures d'atténuation des risques appropriées sont en place .

La galle verruqueuse ne représente aucune menace pour la santé humaine, assure l’Agence, mais elle réduit le rendement des champs et rend les pommes de terre invendables.