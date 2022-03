Coup d’éclat de la Bande féministe à l’hôtel de Ville de Sherbrooke

Après que l’une des membres ait lu un texte présentant les demandes du collectif, des militantes ont interrompu la période de questions à quelques reprises pour transmettre des témoignages anonymes de citoyennes ayant vécu des agressions ou des violences sexuelles.

Des femmes, par la bouche de ces militantes, ont notamment rapporté qu’elles auraient été victimes de viol par étudiants de l’Université de Sherbrooke.

Le Service de police de Sherbrooke a aussi été critiqué. Quand l’enquêteuse m’a rappelé, elle m’a dit que c’était une leçon de vie. C’est ça l’égalité. Tu provoques un gars, ça se peut qu’il te frappe , a notamment rapporté une militante.

Un Conseil des Sherbrookoises réclamé

Madeleine de Beauvoir (NDLR : nom fictif déclaré par la citoyenne lors du conseil), a porté la voix de ses collègues au début de l’action militante.

Elle a notamment réclamé la création d’un Conseil des sherbrookoise, que des locaux soient offerts gratuitement aux groupes de citoyens pour favoriser l’action citoyenne et qu’un plan d’action en équité des genres soit adopté par la Ville.

Un meilleur accès au transport en commun a aussi été demandé. La décision de la Ville de Sherbrooke de démanteler le campement sous le pont Joffre a finalement été décriée. Notre confiance en Sherbrooke citoyen en a été affectée et c’est notamment pour cette raison qui nous semblait nécessaire de nous présenter en séance du conseil municipale a expliqué Madeleine de Beauvoir.

Durant l’action, plusieurs militantes se sont allongées au sol en pleine séance du conseil municipal.

La mairesse promet des actions

La mairesse de Sherbrooke, Évelyne Beaudin, a notamment répondu aux militantes qu’elle souhaite elle aussi la création d’un Conseil des Sherbrookoises.

Questionnée à la fin du conseil sur les critiques concernant le service de police, la mairesse s’est faite rassurante. Je crois profondément au professionnalisme de nos policiers et policières, a-t-elle martelé. Mais je ne voudrais pas mettre le poids sur les épaules de la victime que c’est sa responsabilité de porter plainte. Si elle sent que c’est ça la voie, elle peut aller dans cette direction et si elle ne veut pas porter plainte, je ne la juge pas non plus.

Des élues et membres de l’administration municipale ont quitté la séance du conseil pour discuter avec les militantes après la prise de parole.