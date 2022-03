Contraception gratuite en C.-B. : le Parti vert appelle le NPD à tenir sa promesse

Dans le cadre de sa campagne électorale de 2020, le Nouveau Parti démocratique (NPD) de la Colombie-Britannique s'est engagé à rendre la contraception sous ordonnance gratuite dans la province.

Deux ans plus tard, les Britanno-Colombiennes doivent encore débourser des centaines de dollars par année pour ces contraceptifs.

La contraception est un privilège inabordable pour beaucoup , a lancé le membre du Parti vert Adam Olsen, à l’Assemblée législative, lundi.

Selon lui, les femmes, les transsexuels et les personnes ayant une identité sexuelle différente doivent encore débourser des centaines de dollars par année pour se procurer des contraceptifs sur ordonnance.

La contraception sur ordonnance coûte de 12 à 190 $ par année, selon la Société canadienne de pédiatrie. Un stérilet coûte entre 75 et 380 $ et est efficace pendant 5 ans. Les pilules contraceptives peuvent coûter jusqu'à 240 $ par an.

Les hommes cisgenres comme moi peuvent bénéficier d'une contraception gratuite ou quasi gratuite à vie et les vasectomies sont couvertes par le MSRP (l'assurance médicale provinciale) , a fait valoir Adam Olsen avant de mettre au défi le gouvernement provincial de donner suite à sa promesse électorale.

Deux budgets provinciaux ont été adoptés, mais pas de contraception gratuite pour les Britanno-Colombiennes .

Une politique d'ici 2025

Le ministre de la Santé, Adrian Dix, a répondu en affirmant que le gouvernement a l'intention de mettre en œuvre cette politique d’ici la fin de son mandat qui prend fin en 2024.

Nous nous sommes engagés et nous allons respecter cet engagement , a-t-il dit.

Bien que les néo-démocrates affirment que cette mesure est toujours à l'ordre du jour, il n'y a pas d'échéancier précis quant au moment où elle sera mise en œuvre.

Avec des informations de The Canadian Press et Joel Ballard