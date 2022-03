Un retour en classe sans masque obligatoire

On sent qu'il y a un petit stress des élèves de dire "oui, on est prêt en tant que société, mais en même temps, on sait que ça continue à circuler, la COVID , explique l’enseignant Michael Paradis.

« On l'enlève si on se sent bien, mais pas tout le monde. C’est peut-être un tiers pour l’instant de mes élèves qui l'enlève, et c'est correct. On est là pour respecter leur choix. » — Une citation de Michael Paradis, enseignant

Pour certains adolescents, ce nouvel assouplissement est cependant de bon augure.

Ça fait deux ans qu'on a le masque, donc là, je suis contente. Notre bal c’est bientôt, on a une pièce de théâtre qui s’en vient. Le fait que ça s’assouplisse comme ça, ça donne espoir , remarque l'élève Mathilde Bouchard, qui ajoute toutefois remettre son masque lorsqu’elle interagit avec des collègues de classe qui sont moins à l’aise.

Selon la Dre Geneviève Beaulieu-Pelletier, psychologue et professeure associée à l'Université du Québec à Montréal, le retrait du masque est avantageux pour le développement social et pour la concentration des élèves. Il est cependant normal que les enfants et les adolescents vivent les mesures d’assouplissement à leur propre rythme.

Ils ont été capables de s'adapter, ils vont pouvoir s'adapter par la suite. Mais à chaque fois qu'ils vivent des événements comme ceux-ci, soyons sensibles à comment ils se sentent, et soyons là pour eux , souligne-t-elle.

Le masque demeure obligatoire dans les aires communes, lors des déplacements et à bord des véhicules scolaires.