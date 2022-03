Des dizaines de milliers de blanchons près des côtes madeliniennes

Selon les données enregistrées, mardi matin, par Pêches et Océans Canada, la partie la plus rapprochée de la mouvée se trouve à 10 milles nautiques (18,5 km) au nord de l'île du Havre aux Maisons, au large de l’aéroport. Le troupeau s'étend jusqu'à 34 milles nautiques (63 km) des côtes de l’archipel.

Le biologiste Mike Hammill participe aux observations aériennes du troupeau depuis la fin du mois de février. Il estime à vue d'œil qu’environ 200 000 blanchons auraient vu le jour sur les glaces qui bordent l’archipel madelinot, une situation qui n’a pas été vue depuis 10 ans.

La colonie de phoques s'étend sur plusieurs kilomètres sur la banquise, au nord de l'île du Havre aux Maisons (photo datant du 3 mars 2022). Photo : Pêches et Océans Canada

C’était vraiment impressionnant , affirme Mike Hammill. Il y a beaucoup d’animaux, c’est difficile de donner un chiffre avant d’évaluer les photos, mais on sait déjà qu’il y a une bonne concentration, ça ressemble à l’abondance qu’on a vue il y a une dizaine d’années où on avait recensé 180 000-200 000 blanchons.

« On n’a pas vu des conditions de glace comme ça depuis plusieurs années. Elles sont vraiment propices pour la mise bas cette année. » — Une citation de Mike Hammill, biologiste de Pêches et Océans Canada

Si on a de grosses tempêtes, tout peut changer, mais jusqu'à maintenant ça semble être une bonne saison où le taux de survie serait assez élevé , ajoute-t-il.

Selon Mike Hammill, la plupart des phoques du Groenland se trouvant au large des îles de la Madeleine ont déjà donné naissance (photo datant du 3 mars 2022). Photo : Pêches et Océans Canada

Pêches et Océans Canada procède cette année à un recensement officiel des phoques du Groenland dans le sud du golfe. Quelque 25 000 photos aériennes seront prises et analysées pour estimer le plus fidèlement possible la population.

Ça prend un an et demi pour compléter toutes les analyses des photos , précise M. Hammill. Le blanchon est blanc sur la glace blanche, c’est difficile à détecter et ça prend du temps.

La population de phoques du Groenland de l’Atlantique Nord-Ouest est estimée à 7,4 millions d’individus, selon les plus récents chiffres de Pêches et Océans Canada. Le troupeau qui se reproduit à proximité des îles de la Madeleine fait partie de cette population, tout comme les troupeaux du nord du golfe et de la région du Front à Terre-Neuve.

Est-ce qu’une saison de chasse sera possible?

La date d'ouverture de la chasse au phoque du Groenland n'a pas encore été fixée par Ottawa.

D'ici là, les chasseurs madelinots espèrent que les vents ne feront pas dériver la colonie loin des îles de la Madeleine.

Le copropriétaire de la boucherie Côte à Côte, Réjean Vigneau, souhaite pouvoir chasser près de 2000 phoques du Groenland pour compléter son approvisionnement de viande encore insuffisant après la chasse au phoque gris.

M. Vigneau démontre toutefois un optimisme prudent par rapport à la localisation actuelle du troupeau.

C’est toujours de bonnes nouvelles d’entendre que les phoques sont proches, mais mère Nature étant ce qu’elle est, elle peut nous jouer des tours , affirme Réjean Vigneau. Si le vent n’est pas favorable, ça se peut qu'ils dérivent et qu’on ne les voie jamais. C’est ça, la triste réalité de la chasse au phoque.

Réjean Vigneau a pu stocker la viande de 1300 phoques gris grâce aux expéditions sur l'île Brion et aux îles Pictou et Henry en Nouvelle-Écosse, mais il lui faut environ 3000 carcasses pour suffire à la demande de viande. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Avec le réchauffement climatique, les saisons de chasse au phoque du Groenland au large des îles de la Madeleine ne peuvent plus être tenues pour acquise. L'an dernier, le troupeaux a dû se rabattre sur la côte de Blanc-Sablon, en Basse-Côte-Nord, pour mettre bas, puisque le pourtour de l’archipel madelinot était totalement dénué de glaces.

Par ailleurs, la saison d’observation des blanchons a été annulée à la mi-février. À ce moment, les conditions de glace ne laissaient pas présager que l’activité pourrait se tenir de façon sécuritaire.