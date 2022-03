Alanis Morissette et Garbage seront à Montréal en juillet

Elle sera accompagnée en première partie de Garbage, groupe de rock alternatif qui a enchaîné les succès au milieu des années 1990, comme Queer, Stupid Girl et Only Happy When It Rains.

Le dernier concert d’Alanis Morissette à Montréal a eu lieu en octobre 2012, au Métropolis (aujourd’hui rebaptisé MTELUS).

Au Canada, la tournée fera des escales dans plusieurs villes cet été, dont Toronto, London, Calgary, Edmonton et Vancouver.

Alanis Morissette sera également de passage dans sa ville natale, le 10 juillet, à l’occasion du Bluesfest d’Ottawa.

La tournée anniversaire devait initialement se dérouler en 2020, mais a été suspendue en raison de la pandémie. Elle s’entamera en fin de compte le 9 juin, à Copenhague, au Danemark.

Les billets seront disponibles à la vente à partir de vendredi, à 10h.

Vendu à plus de 33 millions d'exemplaires dans le monde, récipiendaire du prix Grammy de l'album de l'année, Jagged Little Pill est devenu l’un des albums de rock les plus emblématiques de la musique populaire canadienne.