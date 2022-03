L’agriculture au féminin 

Les femmes sont de plus en plus nombreuses à la tête d'entreprises agricoles. Au Québec, près de 30 % des fermes sont dirigées par des agricultrices propriétaires ou copropriétaires. C'est le cas de la ferme Mylixy, à Racine.

En 2015, après ses études en agriculture, Amélie Brien est en effet devenue copropriétaire de la ferme laitière avec sa mère et son père. L'agricultrice est aujourd'hui âgée de 28 ans et est responsable d'un troupeau de 170 bêtes.

Je fais tout ce qui est la gestion de troupeau, j’appelle au niveau des inséminations, je fais le suivi de troupeau avec le vétérinaire, je m’occupe de la main-d'œuvre , énumère-t-elle.

Malgré ses journées occupées, elle est toujours aussi passionnée par son métier.

« C’est sûr que la pression est là, mais quand on aime ça, on ne le voit pas vraiment comme ça. » — Une citation de Amélie Brien, copropriétaire de la ferme Mylixy

Les veaux sont contents de nous voir quand on arrive. L’atmosphère dans une étable... J’aime rentrer, tu es calme, tu es chez vous , ajoute-t-elle.

Au Québec, près de 30 % des fermes sont dirigées par des agricultrices propriétaires ou copropriétaires. Photo : Radio-Canada / Guylaine Charette

Faire une différence

La jeune agricultrice se sent aussi chez elle dans le mouvement syndical. Elle est vice-présidente d'Agricultrices de l'Estrie, qui regroupe 65 femmes de la communauté agricole. Elle est aussi présente à la table de l’Union des producteurs agricoles (UPA) Val-Saint-François.

Si on veut faire une différence, il faut être là. Ce n’est pas en chialant à mes vaches que je vais pouvoir faire une différence, que je vais pouvoir apporter ce que moi, je souhaite comme femme d’une nouvelle génération , remarque-t-elle.

Il faut oser la prendre notre place, et d’y aller, de foncer et de ne pas avoir peur, et d’avoir l’audace de nos jeunes de 20 ans , ajoute sa mère et copropriétaire de la Ferme Mylixy Jocelyne Plouffe.

« On est la première génération. Amélie est la deuxième génération. Je trouve ça beau de la voir. » — Une citation de Jocelyne Plouffe, copropriétaire de la ferme Mylixy

Un dossier tient particulièrement à cœur à Amélie Brien : communiquer davantage avec la population.

Je veux que les gens sachent d'où vient la pinte de lait, d’où vient le fromage, d’où vient la viande, comment elle a été produite, et montrer aux gens c’est quoi réellement. Ce qu’on fait réellement dans la vie, l’importance que les animaux ont pour nous, et qu’on les aime , souligne-t-elle.

Avec les informations de Guylaine Charette