La cheffe libérale Dominique Anglade en mode séduction en Outaouais

Jusqu’à jeudi, Dominique Anglade tentera de regagner des appuis en Outaouais, longtemps considérée un château fort libéral. Les libéraux dans la région, on se souviendra, ont perdu trois circonscriptions au profit de la Coalition avenir Québec (CAQ) lors des élections de 2018.

Gatineau, c’est la 4e plus grande ville au Québec et la région est extrêmement importante pour tout notre territoire et il y a plein d’enjeux qui se passent. Ce n’est vraiment pas la première fois que je viens en Outaouais. Je viens régulièrement en Outaouais. Mais là, l’objectif c’est d’aller rencontrer le monde et de parler des enjeux qui touchent les gens , a-t-elle déclaré.

Mardi, la cheffe libérale a assisté à une rencontre au cours de laquelle il a été question de logement avec des acteurs du milieu communautaire. Elle est aussi allée à la rencontre de restaurateurs locaux.

Sa tournée va se poursuivre mercredi avec des intervenants du milieu de l’économie, de l’éducation et de l’environnement.

À quelques mois des prochaines élections provinciales, Dominique Anglade promet une approche basée sur la proximité des gens et l’écoute.

Je pense que dans la prochaine campagne électorale, on va avoir des styles de leadership qui vont être très différents. Je veux avoir un style qui va être très proche des gens, à l’écoute et surtout faire en sorte que les gens aient les moyens d’avoir un impact régional , a déclaré la cheffe du parti libéral du Québec.

« Je pense que le style de leadership où on dit quoi faire, comment faire, pour qui voter, on doit se retirer de ça et avoir un leadership qui est beaucoup plus en phase avec ce que les gens ont vraiment besoin » — Une citation de Dominique Anglade, cheffe du Parti libéral du Québec

Les prochaines élections provinciales auront lieu le 3 octobre 2022.

Avec les informations de Catherine Morasse.