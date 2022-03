Le fondateur de Canadadrugs.com retrouve sa licence de pharmacien

Le Collège des pharmaciens du Manitoba a annulé la licence de Kristjan Thorkelson le 6 décembre 2019, ce qui l'a empêché d'exercer son métier de pharmacien dans la province.

En 2020, il s'adressait à la justice pour récupérer son permis.

Dans sa décision rendue le 16 février, la juge Colleen Suche a annulé la décision du Collège des pharmaciens, qu’elle a qualifiée de sanction extrême pour les circonstances de l'affaire.

Le fondateur du site de vente de médicaments en ligne, dont le siège social était à Winnipeg, a été accusé de vente de médicaments contrefaits aux États-Unis en 2014. Une de ses compagnies, River East Supplies, a vendu et importé pour une valeur de 78 millions de dollars américains de médicaments non conformes, mal étiquetés et dans deux des cas, contrefaits.

Le Collège des pharmaciens n’a pas été en mesure de m’indiquer des décisions où une conduite de nature comparable, du moins en ce qui concerne le degré de gravité, à entraîner la perte de la licence d’un pharmacien , écrit Mme Suche dans sa décision.

« En fait, en étudiant les décisions du Collège et d’ailleurs, des conduites dont on peut soutenir qu’elles sont aussi graves ont simplement été punies par des amendes. » — Une citation de Colleen Suche, juge à la Cour du Banc de la Reine du Manitoba

Elle a ajouté que M. Thorkelson n’avait aucune implication directe avec les événements .

Lorsque River East Supplies s’est rendu compte que le médicament Avastin n’avait pas d’ingrédients actifs, elle l’a aussitôt rapatrié et elle a avisé le fabricant.

Canadian Broadcasting Corporation CBC a contacté l’avocat de Thorkelson, qui a déclaré ne pas être en mesure de commenter la décision de la juge Suche.

Un porte-parole du Collège des pharmaciens du Manitoba a aussi décliné la demande d’entrevue, faisant valoir que l'organisation était toujours en train d’examiner la décision.

Kristjan Thorkelson, qui était passible d’une peine d’emprisonnement maximale de 45 ans pour les accusations aux États-Unis, a conclu un accord avec la justice américaine et a été condamné à 60 mois de probation, à 6 mois de détention à sa résidence et à payer une amende de 250 000 $ US.

Avec les informations de Cameron MacLean