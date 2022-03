Une connexion Internet à haute vitesse d’ici 2027 partout en Colombie-Britannique

C’est une promesse qui avait déjà été annoncée dans le budget provincial du mois dernier : brancher tous les Britanno-Colombiens à l'Internet à haute vitesse. Mardi, le gouvernement a réitéré son engagement et assure que tous les résidents, qu’ils sont en ville ou en régions rurales, pourront accéder à ce service d'ici 2027.

Cette promesse se fera avec un investissement d'Ottawa et de Victoria allant jusqu'à 830 millions de dollars qui se sera réparti en parts égales. Il couvrira le coût des infrastructures, notamment des satellites en orbite basse ou l'Internet fixe et la fibre optique connectés aux foyers et aux entreprises.

L'initiative Connecting Communities BC veut remplir le fossé numérique entre les villes et les régions rurales.

Nous devons combler l’écart de connexion à Internet haute vitesse et faire en sorte que chaque recoin de la Colombie-Britannique ait accès à Internet haute vitesse, de Masset à l’île Keats, du lac Dease à Lillooet, et de Hendrix jusqu’à Port Alice , a souligné dans un communiqué Gudie Hutchings, la ministre fédérale du Développement économique rural.

Un web très rapide pour les Premières Nations

Dans une déclaration conjointe, la ministre provinciale des Services aux citoyens, Lisa Beare, et le ministre de l'Emploi, Ravi Kahlon, affirment que ce plan signifie que de nombreuses communautés des Premières Nations auront accès à l'Internet haute vitesse pour la première fois.

Environ 115 000 ménages dans les communautés rurales, éloignées et autochtones qui sont encore mal desservies auront désormais les mêmes possibilités économiques numériques que les grandes communautés urbaines , peut-on y lire.

Les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique disent être conscients que l’accès à l'Internet haute vitesse est essentiel à la reprise économique à la suite de la pandémie. Ils soutiennent que leur collaboration va contribuer à la croissance économique de l’ensemble de la province.



