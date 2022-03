Des locataires pressés d’abandonner leur logement après un incendie

Le soir du 11 janvier dernier, tous les locataires ont été jetés à la rue à la suite d'un incendie qui avait débuté dans l'un des appartements. Secourus par la Croix-Rouge et la Ville de Longueuil, ils se sont retrouvés évincés temporairement de leur logement, le temps que le locateur, Gestion Rochefort et Tessier, rénove l'ensemble du bâtiment.

Les locataires n'ont eu que dix jours pour vider les appartements. Ils disaient qu'ils voulaient commencer les travaux le plus tôt possible , raconte M. Tuam.

Dans une lettre adressée aux locataires, l'entreprise de gestion indique que tout ce qui sera laissé sur les lieux [...] sera considéré comme un détritus et risque d'être jeté . On s'est retrouvés vraiment sous pression, et je pense que tous les autres occupants de l'immeuble aussi , affirme M. Tuam.

Au moins une locataire, une femme de 65 ans, a même été menacée de devoir payer pour le ramassage de ses biens personnels.

Si on laissait des détritus dans le logement, on allait enlever une portion du reste du loyer que ma belle-mère avait payé , raconte Maryse Bouliane, la belle-fille de cette locataire. Il a fallu que je me batte avec Gestion Rochefort pour ne pas qu'ils touchent au montant qu'ils devaient à ma belle-mère , explique-t-elle.

Deux mois après l'incendie de l'immeuble du boulevard Édouard, les locataires gardent un très mauvais souvenir des démarches qu'ils ont dû entreprendre pour faire valoir leurs droits. Il n'y a aucune instance qui est vraiment là pour nous aider , déplore Jean-François Brazeau, l'un des locataires.

« Nous sommes dans l'obligation d'apprendre les lois par nous-mêmes, de faire les démarches au Tribunal administratif du logement, de constituer notre propre dossier, payer les frais, attendre. Tout ça pour ensuite se faire ramasser par une avocate des assurances. On tombe dans l'administratif total et on n'a pas ces connaissances-là. » — Une citation de Jean-François Brazeau, l'un des locataires

Des locataires acceptent de résilier leur bail

Heureusement pour la belle-mère de Maryse Bouliane, celle-ci a réussi à se trouver un nouveau logement, à prix modique. Elle a toutefois subi des pressions pour résilier son bail quelques jours après l'incendie, ce qu'elle a accepté de faire.

Au téléphone, ils nous disaient qu'on était responsable de ce logement-là jusqu'en juillet , raconte Maryse Bouliane. Comme il fallait relocaliser ma belle-mère, on ne voulait pas être pris avec deux logements.

Pourtant, rien n'oblige les locataires à renoncer à leur bail dans ces conditions. Selon la loi, ils doivent seulement informer le locateur de leurs nouvelles coordonnées. Lorsque le logement redevient propre à l'habitation, le locateur doit alors en informer le locataire, qui dispose, à ce moment, de dix jours pour accepter ou refuser de reprendre son logement.

Ce n'est donc pas dans l'intérêt des locataires de renoncer à leur bail, selon l'avocat Yannick Morin, qui représente certains des locataires de l'immeuble du boulevard Édouard.

Actuellement, sur le marché, c'est difficile de trouver un appartement de 4 pièces et demi pour 500 $, explique-t-il. Ils vont payer 1000 $ ou 1200 $, qu'ils vont assumer durant les travaux. Mais une fois les travaux terminés, ils vont vouloir réintégrer leur logement à 500 $ par mois, qui est un droit qu'ils ont acquis.

Les locataires réclament une indemnisation

Selon Me Morin, le locateur aurait dû verser une indemnisation aux occupants pour les aider à se reloger à la suite de l'incendie du 11 janvier.

L'indemnité est payable au moment où les gens sont évacués , de façon à couvrir les frais d'entreposage, de déménagement, les biens qu'ils doivent s'acheter . Cette indemnité peut également couvrir l'excédent du loyer payé pour le logement temporaire, précise un porte-parole du Tribunal administratif du logement.

L'entreprise de gestion Rochefort et Tessier n'a pas jugé nécessaire d'indemniser ses locataires jetés à la rue par une température de -20 degrés, le 11 janvier dernier. Selon un dirigeant de l'entreprise, qui a insisté pour ne pas être identifié, l'incendie constituait un événement de force majeure dont la firme n'était pas responsable.

Ce dirigeant de Gestion Rochefort et Tessier reconnaît par ailleurs que l'entreprise a voulu mettre un peu de pression sur les locataires pour qu'ils vident leur appartement le plus vite possible, de manière à pouvoir commencer les travaux.

Pourtant, un locateur qui constate l'abandon des biens et des meubles d'un locataire doit au contraire mettre ces objets en lieu sûr , selon le Tribunal administratif du logement. Le propriétaire devrait ensuite donner 90 jours aux locataires pour venir les chercher.

Les droits méconnus des sinistrés

Le conseiller municipal Jacques Lemire, qui habite à quelques pas de l'immeuble incendié, a organisé une rencontre avec les sinistrés. Ceux-ci s'étaient vu remettre un document préparé par les services d'urgence, destiné à les informer des démarches à suivre. Mais cette documentation se révèle peu utile pour informer les locataires de leurs droits, estime M. Lemire.

Ils ont des droits, ces gens-là. Étant donné qu'ils sont évincés, le propriétaire a l'obligation de les dépanner. Et ce n'est pas six mois après qu'ils ont besoin de cet argent-là, c'est maintenant.

Avec l'aide de Me Morin, le conseiller municipal dit travailler à élaborer un nouveau document portant sur les droits des locataires en cas de sinistre, que les autorités pourraient remettre aux personnes devant être relogées à la suite d'un incendie.