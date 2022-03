Garde d’enfants à 10 $ : Ottawa affirme avoir reçu un plan de la part de l’Ontario

Un porte-parole de la ministre de la Famille, Karina Gould, déclare mardi que les négociations sur l'accord proposé pour la garde d'enfants à 10 $ par jour sont en mesure de passer à la phase suivante , maintenant que l'Ontario a soumis son plan.

Mohammad Hussain explique dans un courriel que tous les gouvernements provinciaux et territoriaux ont été invités à soumettre des plans sur la manière dont ils atteindraient les objectifs fixés par le gouvernement fédéral.

L'Ontario est la seule juridiction qui n'a pas encore conclu d'entente avec Ottawa sur le plan de garde d'enfants.

Les objectifs fédéraux en matière de financement comprennent une réduction des frais de 50 % en moyenne d'ici la fin de l'année et une moyenne de 10 $ par jour d'ici 2026.

Le ministre de l'Éducation de l'Ontario, Stephen Lecce, confirme que tous les plans demandés par le gouvernement fédéral ont été soumis.

Le ministre de l'Éducation de l'Ontario Stephen Lecce affirme que la province cherche à conclure un accord « dès que possible ». Photo : Radio-Canada

M. Lecce et le premier ministre Doug Ford ont soutenu qu'ils réclament plus d'argent que les 10,2 milliards de dollars proposés et qu'ils veulent avoir l'assurance que le programme durera plus de cinq ans.

Nous avons envoyé tous les détails techniques au gouvernement fédéral pour prouver que nous avons besoin de plus d'investissements pour atteindre 10 dollars , dit-il.

« Nous avons dit depuis le début que nous voulions obtenir un accord qui soit meilleur pour les familles. » — Une citation de Stephen Lecce, ministre de l'Éducation de l'Ontario

Le ministre précise que la province s'est engagée à conclure un accord dès que possible .

Le porte-parole Mohammad Hussain souligne qu'Ottawa reconnait l'importance de conclure un accord avant la fin de l'année budgétaire fin mars, pour garantir que les familles ontariennes aient accès à tout le financement qui leur a été alloué pour les aider à rendre leur vie plus abordable.