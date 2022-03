Fin de la vaccination obligatoire pour les employés de Services de santé Alberta

Les employés n'auront plus à présenter une preuve de vaccination ou un résultat négatif à un test rapide pour travailler. Les employés non vaccinés en congé forcé pourront reprendre le travail.

Le porte-parole en matière de santé du Nouveau Parti démocratique (NPD) de l’Alberta, David Shepherd, est profondément troublé par cette annonce.

Les Albertains qui sont les plus exposés à la COVID-19 dans les hôpitaux devraient avoir l'assurance que le personnel qui les soigne est vacciné contre ce virus mortel , indique-t-il dans un communiqué.

Troisième dose pour les jeunes

Dès le lundi 14 mars, les jeunes de 12 à 17 ans qui ont reçu leur deuxième dose du vaccin contre la COVID-19 il y a au moins 5 mois pourront recevoir leur troisième dose.

La province a également annoncé un investissement de 300 millions de dollars sur trois ans afin d'augmenter les capacités aux soins intensifs.

De ce montant, 100 millions de dollars seront investis pour ajouter jusqu’à 50 nouveaux lits permanents aux soins intensifs dans la prochaine année.

Les 200 millions de dollars restants serviront à s’assurer qu’ils restent opérationnels.

Le sous-variant BA.2 de plus en plus présent

La semaine dernière, le sous-variant BA.2 , plus transmissible que le BA.1, comptait pour 23 % des cas dans la province, contre 10 % la semaine précédente, selon Services de santé Alberta.

Si la tendance observée dans les dernières semaines se poursuit, le sous-variant BA.2 deviendra le variant le plus présent dans la province cette semaine.

Le Dr. Daniel Gregson, spécialiste des maladies infectieuses et de la microbiologie médicale à l'Université de Calgary, rappelle que beaucoup d’hôpitaux dans la province sont actuellement pleins.

Il aurait souhaité que la province lève les restrictions de manière plus prudente.

Le Dr. Daniel Gregson ne s’attend pas à une situation comme à l’automne dernier où le système de santé était au bord de l’effondrement, mais il estime que le sous-variant pourrait tout de même créer des problèmes.

Situation actuelle en Alberta

Il y a deux ans jour pour jour l'Alberta signalait son premier cas de COVID-19 confirmé.

Dans leur bilan de mardi, les autorités sanitaires albertaines annoncent 467 nouvelles infections au SRAS-CoV-2 en 24 heures pour un total de 7149 cas actifs.

La province indique que 1106 personnes sont hospitalisées en raison du virus, soit trois de plus que lundi. Parmi celles-ci, 77 sont aux soins intensifs.

L’Alberta signale également 7 décès supplémentaires, ce qui porte à 3979 le nombre total d'Albertains décédés après avoir contracté la COVID-19.

La moyenne du taux de positivité des tests PCR au cours des sept derniers jours s'établit à 19,32 %.

Jusqu’à maintenant, 90,1 % des Albertains âgés de 12 ans et plus ont reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19, et 86,6 % ont reçu deux doses.