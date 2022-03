Un appel à la vigilance concernant la neige sur les toits

Toute cette neige accumulée peut causer des dégâts, comme il s’est produit mardi matin du côté du Géant motorisé à Saint-Ambroise. Une partie de la toiture du bâtiment principal du détaillant de véhicules récréatifs s’est effondrée.

Avec la tempête des dernières heures, plus de 350 centimètres de neige se sont accumulés au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Environnement Canada souligne qu'il tombe généralement 320 centimètres de neige en moyenne dans la région chaque saison hivernale.

De la neige additionnelle est d’ailleurs prévue pour les prochains jours, jumelée à du temps doux, ce qui peut augmenter son poids.

Des signes selon la Régie du bâtiment

La Régie du bâtiment du Québec (RBQ) affirme qu'il n'y a pas de mesure exacte pour déterminer à quel moment il faut retirer la neige. L'organisation précise toutefois que les habitations québécoises ont été conçues pour soutenir d'importantes charges.

Il existe toutefois des signes qui ne trompent pas.

Alors, si on voit des portes qui grincent, qui coincent, des armoires qui ne ferment plus, un plafond qui est déformé ou des signes d’infiltration, évidemment ce sont des signes avant-coureurs que notre structure est peut-être soumise à une charge plus importante qu’à l’habitude , a énuméré Sylvain Lamothe, porte-parole de la RBQ.

Saguenay à l'affût

La Ville de Saguenay mène aussi une surveillance tous les hivers des toits de ses différents bâtiments. Une quinzaine d'entre eux doivent être suivis plus rigoureusement. C'est le cas de la bibliothèque de Chicoutimi et de la palestre Johnny-Gagnon.

Un suivi est fait notamment en évaluant les charges supportées par les structures.

Quand c’est nécessaire, il faut aller sur le toit, prendre une carotte de neige pour voir quelle est l’épaisseur de la neige et aussi le type de neige, parce que, par exemple, trois pieds de neige folle versus un pied et demi, deux pieds de neige mouilleuse et très compacte, ce n’est pas tout à fait la même chose. Cette surveillance-là se fait en temps réel pour le type de neige, l’épaisseur, quel pourrait être l’impact sur la charge. Et quand c’est nécessaire, l’entrepreneur avec qui on a un contrat va faire le travail de déneigement , a expliqué Dominic Arseneau, porte-parole de la Ville de Saguenay.

D'après un reportage de Claude Bouchard