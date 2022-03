3,6 M$ pour des initiatives économiques autochtones au Yukon

Le gouvernement du Canada promet d’octroyer 3,6 millions de dollars aux sociétés de développement des Premières Nations de Kluane et de Tr'ondëk Hwëch'in, dans le sud du Yukon, pour financer deux projets de développement économique dans les trois prochaines années.

Le ministre responsable de l’Agence canadienne de développement économique du Nord, Daniel Vandal, en a fait l’annonce, mardi, lors d’une conférence de presse virtuelle.

[Cet investissement] contribuera à soutenir une reprise solide et stable après la pandémie en créant des occasions pour les collectivités, les entreprises et les organismes du Yukon, de sorte qu’elles acquièrent les habiletés, les infrastructures et l’équipement nécessaire pour continuer , a-t-il affirmé.

Cet investissement, qui provient du Fonds pour l’emploi et la croissance, vise notamment à créer de nouveaux emplois et des occasions de formations dans des collectivités du territoire.

Créer des possibilités de formation localement

L’entreprise Chief Isaac Mechanical, qui est chapeautée par la Société de développement de la Première Nation de Kluane, recevra 2,1 millions de dollars. Cette somme servira principalement à la construction d’un centre de formation en machinerie lourde à Burwash Landing, situé à 275 km au nord de Whitehorse sur la route de l'Alaska, et à l’achat d’équipement.

Ça fait toute la différence de ne pas avoir a quitter [...] ta communauté , soutient Tosh Southwick, la présidente de la Société de développement de la Première Nation de Kluane.

Selon elle, la possibilité de former du personnel local a des effets ricochets sur les projets de construction, qui requièrent ainsi moins de travailleurs qualifiés venus de Whitehorse ou de grandes villes.

« Lorsque nous serons amenés à construire de nouveaux bâtiments avec des travailleurs locaux [...] cela veut dire que ne serons confrontés à moins de défis liés au logement et aux déplacements [de ces travailleurs]. » — Une citation de Tosh Southwick, présidente, Société de développement de la Première Nation Kluane

La Société de développement de la Première Nation de Tr'ondëk Hwëch'in obtiendra 1,5 million de dollars pour accroître ses activités, qui reposent notamment sur le transport de marchandises et la réparation de camions, à Dawson.

Hormis la création de nouveaux emplois, le président-directeur général PDG intérimaire de Chief Isaac Mechanical, Selbee McGarry, indique que le financement servira à agrandir de 40 mètres carrés leur bâtiment.

Cela nous permettra de réparer de la machinerie lourde , dit-il. Il ajoute que l’enveloppe servira aussi à créer deux emplois qualifiés et de mettre en place un programme de formation des apprentis.