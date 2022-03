Plusieurs villes de l’Est-du-Québec prêtes à accueillir des familles ukrainiennes

Dans l’Est-du-Québec, Rimouski est la seule à faire partie des 14 villes identifiées pour accueillir des réfugiés ukrainiens. On a un mécanisme de disposition pour les réfugiés, qui a été commencé par le maire de l’époque, Éric Forest , rappelle l’actuel maire de la ville, Guy Caron.

En effet, Rimouski a su répondre aux crises qui engendrent l’arrivée de réfugiés, comme ça a été le cas avec les familles qui ont fuit la guerre en Syrie.

Toutefois, Guy Caron reconnaît que l’opération représente un défi important dans le contexte de la pénurie de logements. À l’époque, il y avait de meilleures possibilités; aujourd’hui, la pénurie de logements va changer un peu la possibilité de Rimouski de contribuer à ce niveau-là , nuance l’élu. Les capacités d'accueil de la ville sont en train d'être évaluées.

« C’est une chose d’accueillir les réfugiés, mais si on n’a pas une capacité adéquate en termes de logement, on pourrait être plus contre-productifs qu’autre chose. »