Le studio Makusham voudrait voir des quotas de musique autochtone à la radio

Les co-propriétaires du studio Makusham à Mani-utenam, Florent Vollant et Mathieu McKenzie, veulent rencontrer le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) afin qu'il impose des quotas de musique autochtone dans les radios canadiennes.

On le mijote depuis plusieurs années. On le sait qu’on a de la misère à intégrer les musiques autochtones, les créateurs autochtones dans les radios commerciales , explique Mathieu McKenzie, qui est également membre du groupe Maten.

La récente sortie du rappeur Samian, en réaction au quota francophone du Festival de la chanson de Granby, a aussi donné de l'élan à la discussion sur la chanson autochtone entendue dans les festivals et les radios.

Les membres de la formation Maten, Samuel Pinette, guitariste et chanteur, Mathieu Mckenzie, guitariste et chanteur et Kim Fontaine, bassiste. Photo : Radio-Canada / Éloïse Demers-Pinard

Mathieu McKenzie reconnaît que la démarche amorcée n'est pas aisée. Après avoir obtenu l’appui du Conseil de bande d'Uashat mak Mani-Utenam (ITUM) à l’automne, le duo a déposé une demande de rencontre au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes CRTC en janvier.

Sans préciser de chiffre, Mathieu McKenzie croit qu'un quota, ne serait-ce que de 5 % , permettrait aux artistes de recevoir plus de redevances et de reconnaissance du public.

Le duo dit ne pas avoir reçu de réponse du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes CRTC pour le moment. Au moment de publier cet article, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes CRTC n’avait pas non plus répondu à notre demande d’entrevue.

Tourner la page après Oka

Mathieu McKenzie, raconte que son père lui disait qu’après la Crise d’Oka, les poserchansons de Florent Vollant ont été retirées des ondes, alors que son groupe de musique Kashtin gagnait en popularité.

C’est du passé, c'est correct, c’est fait. Maintenant, est-ce qu’on peut aller de l’avant et se rapprocher réellement? demande-t-il.

Pour le co-propriétaire du studio Makusham, des quotas de musique autochtone représenteraient une action concrète de rapprochement, qui bénéficierait à toute l’industrie de la musique.

C’est une démarche qui est politique un peu, reconnaît Mathieu McKenzie. Il faut aller changer des lois établies au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes CRTC .

En plus d’Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam ITUM , Mathieu McKenzie et Florent Vollant espèrent recevoir l’appui politique de l’Assemblée des Premières Nations du Québec-Labrador APNQL au cours de leurs démarches.

Un contexte favorable

Cette demande au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes CRTC survient alors que la question de la musique autochtone occupe de plus en plus de place dans les médias.

Au gala de l'ADISQ, ils ont créé le trophée Artiste autochtone de l'année. Après ça, aux Francouvertes, on vient de le voir, ils acceptent les langues autochtones maintenant dans leur concours.

Mathieu McKenzie estime que le contexte actuel est propice pour ces discussions. Un avis partagé par le chanteur innu Freddy Cluny.

On vit dans la même province, au Québec, et on n’entend pas de musique innue, déplore-t-il. C’est le temps qu’on change un peu, qu’on se réunisse et qu’on travaille ensemble.

Michael Ashini et Freddy Cluny forment le groupe Ninan avec Kelly-Uass Régis Fortin, Eric Dominique, Jacky Drum et Ivan Boivin-Flamand. Photo : Radio-Canada / Catherine Paquette

Changer l’industrie musicale

Je vais à Montréal, et j’entends des chansons latinos, de France, africaines, pourquoi pas innues? demande le chanteur Freddy Cluny, du groupe de musique Ninan.

Si la demande de quotas pour la musique autochtone va de l’avant, cela permettrait aux artistes de recevoir plus de redevances, selon Mathieu McKenzie, et ainsi encourager la relève musicale.

Le groupe participe au concours musical des Francouvertes, qui autorise cette année les artistes autochtones à chanter uniquement dans leur langue.

D'après les informations de Laurence Vachon