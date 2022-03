Rochette et Bolduc, le dominant duo des Remparts

Nul duo n’a plus d’impact sur les succès des Remparts cette saison que celui composé par les attaquants Zachary Bolduc et Théo Rochette. Si le premier a entendu son nom en première ronde du dernier repêchage de la LNH, le deuxième n’appartient toujours à aucune équipe du circuit Bettman. Une erreur « épouvantable » selon son entraîneur Patrick Roy.

Siégeant au 8e et 11e rang des meilleurs marqueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Rochette (61 points) et Bolduc (59 points) font flèche de tout bois depuis la reprise des activités du circuit, il y a un mois. Résultat, les Remparts trônent cette semaine au sommet du classement de la Ligue de hockey junior majeur du Québec LHJMQ .

Les deux se complètent très bien et se trouvent sur la patinoire , explique Patrick Roy. Selon lui, c'est depuis un voyage de l’équipe à l’Île-du-Prince-Édouard, fin novembre, que la chimie s’est vraiment mise à opérer pour le duo.

Depuis, Zachary joue du très, très bon hockey. C’est le joueur auquel on s’attendait quand on est allé le chercher , estime l’entraîneur-chef au sujet de l’espoir des Blues de St-Louis, acquis de l’Océanic de Rimouski l’été dernier.

Choix de 1ère ronde (17e au total) des Blues en juillet dernier, Zachary Bolduc a déjà signé son premier contrat professionnel. Photo : Remparts de Québec

Quant au capitaine Rochette, Patrick Roy ne se gêne pas pour vanter sa progression depuis son arrivée avec les Remparts il y a un peu plus de deux ans. Présentement, c’est probablement notre meilleur joueur. J’espère juste qu’il va avoir de bonnes nouvelles à la fin de la saison.

C’est que l’ex-numéro 33 ne s’explique toujours pas comment Théo Rochette a été ignoré lors des deux derniers repêchages de la Ligue nationale de hockey LNH . Je trouve ça épouvantable. Je suis déçu des dépisteurs du Québec. Je pense qu’ils ont un travail à faire à ce niveau-là. Mais en même temps, j’admire la persévérance de Théo.

Rochette ne pense qu’à gagner

Le principal intéressé, lui, ne s’en fait pas outre mesure. L’année de mon repêchage, je me mettais un peu de pression. Cette année-là, j'ai été déçu et depuis j’essaie de ne pas me faire d’attentes. Mon but, c’est de gagner et on verra ce qui arrivera à la fin de la saison , explique l’athlète qui vient de fêter son 20e anniversaire.

À ses côtés, son complice Bolduc assure toutefois que c’est une question de temps avant que les portes du hockey professionnel s'ouvrent pour Rochette. Théo est rempli de talent. C’est un excellent patineur. Il a un bon tir, une bonne vision du jeu et c’est tout un passeur , décrit-il.

Le capitaine des Remparts, Théo Rochette Photo : Radio-Canada / Guillaume Piedboeuf

Des talents de passeur que Zachary Bolduc est bien placé pour apprécier. Plusieurs de ses 29 buts en sont le résultat. Quant à la chimie qui opère entre les deux jeunes hommes, ils l’expliquent en partie par le temps passé ensemble hors de la patinoire.

On habite en pension ensemble. On écoute du hockey ensemble , relate Bolduc. On est de plus en plus proches et ça paraît sur la patinoire. Lui, c'est le shooter et moi je suis le passeur , renchérit Rochette.

Les Remparts ont rendez-vous avec l'Armada de Blainville-Boisbriand, mercredi soir, à Blainville.

Avec les informations de Jean-Philippe Martin