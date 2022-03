Une équipe toute féminine dédiée pour la cause environnementale chez Eurêko!

Le milieu communautaire est formé d’une majorité de femmes et l’organisme environnemental saguenéen Eurêko! en est un bon exemple puisque son équipe est exclusivement féminine.

Ces travailleuses ont à cœur la protection de l’environnement, pour la génération d’aujourd’hui et celle de demain. Elles sont des femmes impliquées et des mères de familles. Elles ont un but commun : nettoyer la planète.

Être dans le domaine communautaire, c’est d’avoir des rêves, des buts, des projets. C’est de pouvoir les mettre en application. Moi c’est une chose que j’aime chez Eurêko! Ma passion, c’est l’environnement. Je veux changer les choses et c’est avec Eurêko! que je peux mettre en application ce que je veux faire, mes rêves. C’est pour ça que je suis dans le communautaire , soutient Julie Bolduc, qui est chargée de projets chez Eurêko! en marge de la Journée internationale des droits des femmes.

Mariska Desmarquis et son fils Orso. Photo : Radio-Canada / Mélyssa Gagnon

Évoluer dans un milieu féminin comporte des avantages pour la quinzaine de membres de l’équipe. On est plus portées à prendre soin les unes des autres et aussi à respecter le rythme de chacun ou les limites des autres , assure Rachel Lachapelle, agente de projets.

Conciliation travail-famille

Chez Eurekô, les enfants sont les bienvenus. Orso, le fils de Mariska, est venu manger une bouchée avec Maman et ses consoeurs. La conciliation travail-famille est au cœur des priorités de cette petite équipe de femmes tissée serrée, qui se dévoue au milieu communautaire en dépit de salaires peu élevés la plupart du temps.

Je ne voulais pas le dire, mais les choses se font. On n’est pas des pelleteuses de nuages. Les projets se mettent en application, les choses se font. Et il y a une volonté d’entraide qui est là. On prend soin l’une de l’autre , renchérit Julie Bolduc.

À même les locaux de l’organisme se trouve une salle de repos propice à la lecture de documents ou à la sieste d’un tout-petit. C’est à cet endroit qu’on retrouve le seul homme du bureau, Bob, un gigantesque ours en peluche.

C’est notre Calinours. Quand on ne feel pas, on peut venir faire un gros colleux à notre ami Bob. Bob est toujours là pour nous dans notre salle communautaire , explique Rachel Lachapelle.

Rachel Lachapelle et l’ours Bob, le seul homme du bureau. Photo : Radio-Canada / Mélyssa Gagnon

À l’ère de la performance, les standards sociétaux n’ont pas leur place chez Eurêko. Le respect des compétences et les forces de chacune sont fondamentales pour la réussite des projets au quotidien.

Toutes les femmes ont leur défi. Il n’y a rien de facile. Et on n’est pas des superwomen. C’est une chose dont on s’est rendu compte. Les superwomen au bureau ou partout, ça n’existe plus , conclut Julie Bolduc.

D'après un reportage de Mélyssa Gagnon