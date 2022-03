Encourager les femmes à poursuivre des études dans le domaine de la construction

Les étudiantes en charpenterie-menuiserie, en électricité et en électromécanique de systèmes automatisés ont chacune reçu une bourse de 250 $, octroyée par l'Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ) et des entrepreneurs en construction de Rouyn-Noranda.

Comme on peut le voir dans les classes, je suis la seule fille. C’est sûr que ce serait le fun d’avoir plus de féminité dans les classes. D’en parler, ça aiderait, c’est sûr , estime Kyria Aumond, étudiante en électromécanique de systèmes automatisés.

Kyria Aumond, étudiante en électromécanique des systèmes automatisés Photo : Radio-Canada / Alexia Martel-Desjardins

Parmi les défis qui persistent pour les femmes dans les domaines de la construction : les préjugés sur les compétences associées au genre.

Joannie Gareau, étudiante en charpenterie menuiserie, raconte qu'elle n'avait jamais manié des outils avant de commencer le programme.

Je pense que oui, c'est important, de pouvoir initier les femmes plus jeunes au côté manuel , affirme-t-elle.

Joanie Gareau, étudiante en charpenterie-menuiserie. Photo : Radio-Canada / Alexia Martel-Desjardins

Des idées préconçues et des préjugés, Lysandre Rivest a dû en déboulonner plusieurs. Elle travaille dans le domaine de la construction depuis près de cinq ans.

Souvent, quand j'arrive sur un chantier, je suis entourée d'hommes, et quand ils n'ont jamais vu ça sur un chantier, ils vont se dire ‘Est-ce qu’elle est capable?’ Mais ils me voient travailler et disent que je suis aussi capable qu'un autre , raconte-t-elle.

Lysandre Rivest, charpentière menuisière chez Constructions Rivard. Photo : Radio-Canada / Alexia Martel-Desjardins

Kyria Aumond a fait face à des réactions semblables.

Quand je parle aux gens que je suis en électromécanique, ils sont genre: « Ah, vraiment, une fille là-dedans! » Et quand je l’ai annoncé à mes parents, ils m’ont dit: « T’es sûre? C’est plus masculin », mais je me suis dit que j’allais essayer quand même , rapporte Kyria Aumond, qui dit vivre une expérience positive jusqu’à présent.

Cependant, les trois femmes constatent une évolution des mentalités. Et le nombre d’inscriptions dans les programmes menant au domaine de la construction le démontre aussi.

Il y a 10 ans, au Centre Polymétier, on comptait 2 femmes inscrites en électricité, 4 femmes inscrites en électromécanique des systèmes automatisés, et aucune en charpenterie-menuiserie.

Depuis 10 ans au Centre Polymétier : 28 femmes ont gradué en électricité 62 en électromécanique des systèmes automatisés 18 en charpenterie menuiserie

Les étudiantes souhaitent d’ailleurs encourager les jeunes filles à s’intéresser au domaine de la construction.

C’est de briser des barrières et de montrer que si on veut, on peut , conclut Joanie Gareau.

L'APCHQ a remis des bourses à près de 55 étudiantes dans les domaines de la construction cette année au Québec.