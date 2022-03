Seulement 12 % des statues au Canada représentent des femmes, alors que 65 % représentent des hommes, selon le YWCA, un organisme visant à favoriser le bien-être des femmes.

Le monument Reserved for Her est une tribune pour rendre hommage à toutes celles qui se présentent comme étant des femmes qui font partie de l’histoire.

Mars est le mois où on célèbre les femmes et leurs réalisations. C’est l’occasion pour nous d’inviter les femmes d’aujourd’hui, dont les histoires ne sont pas racontées, de venir ici, de monter sur le monument et de rayonner , raconte Amy Juschka, directrice des communications du YWCA du Grand Vancouver.

Le YWCA, qui a commandé ce monument, invite les femmes à monter sur l'installation et à prendre des photos. Photo : Radio-Canada / Monia Blanchet

Cette disparité est encore plus grande lorsqu’il s’agit de femmes noires, autochtones ou membres de minorités. Elles ne sont presque jamais représentées par des sculptures, des statues ou même l’art de rue.

« Ce serait bien d’avoir une statue d’une femme autochtone un de ces jours. » — Une citation de Joleen Mitton, fondatrice de l'Indigenous Fashion Week et de l’équipe de basketball All My Relations

Joleen Mitton, fondatrice de l'Indigenous Fashion Week et de l’équipe de basketball All My Relations, était présente lundi lors du dévoilement du monument. Il s'agit, selon elle, d'une belle initiative qui promeut la contribution des femmes dans le monde.

Le public est invité à monter sur la base, à prendre des photos, puis à les partager en utilisant le mot-clic #reservedforher pour favoriser les discussions à propos de l’égalité des sexes.

Le monument est à la place du Canada jusqu’à la fin du mois de mars.

Avec des informations de CBC et de Monia Blanchet