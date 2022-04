Qui suis-je?

J'ai grandi à Mont-Saint-Hilaire et je vis à Montréal. Je travaille dans les médias écrits. J'ai publié le recueil de nouvelles Nous sommes bien seules (2017) ainsi que deux romans, M’étendre sur l’asphalte (2018) et Patchée pleine de trous (2020) aux Éditions Leméac.

Ma nouvelle en quelques mots

En Colombie-Britannique, une Québécoise de 19 ans est prise en auto-stop par un camionneur. Leur rencontre ravive pour chacun des souvenirs et provoque des réflexions.

Ma source d’inspiration pour ce texte

Pour écrire cette nouvelle, j'ai été inspirée par un séjour dans l’Ouest canadien, où j'ai planté des arbres il y a une trentaine d’années, et par le roman de Highways and Dancehalls de la Canadienne Diana Atkinson, paru en 1995. Ce livre m’a rappelé mon voyage et a nourri le personnage du camionneur. Je l’ai imaginé être le père d’une fille, dont il n’a plus de nouvelles, qu’il croit être strip-teaseuse.

Les premières lignes de ma nouvelle

« Sur le comptoir de la réception, de grosses saucisses suintantes de gras tournent au ralenti dans une rôtissoire vitrée. Le prix de la chambre du motel Netchako, fréquenté par des planteurs, des camionneurs, des travailleurs saisonniers et des strip-teaseuses de passage, est sans doute justifié par la moquette gravée de brûlures de cigarette, la douillette louche en polyester et les murs orange en carton.



Après plusieurs jours dans le bois à planter des arbres, les seules exigences de Julie sont une douche chaude pour déloger la crasse, un bain chaud pour se relaxer, un lit, une télé. Et ça, n’importe quel motel cheap de n’importe quel trou perdu du Canada, "le plus meilleur pays du monde", peut l’offrir. » — Une citation de Extrait d'Une main tendue dans le parking du Husky à Prince George, de Julie Bosman

