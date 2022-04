Qui suis-je?

Originaire de Montréal, je suis romancière, nouvelliste, poète, traductrice littéraire, chargée de cours en création littéraire, vice-présidente de l’Union des écrivaines et des écrivains québécois et maman de triplées. Après avoir vécu à Montréal et en Italie, je me suis installée à Lévis avec ma famille. J'ai entre autres fait paraître les romans L’angoisse du poisson rouge et Les voies de la disparition. J'ai par ailleurs signé les versions françaises de plusieurs romans anglophones, dont The Break (Katherena Vermette) et Liminal (Jordan Tannahill), puis traduit de l’italien le recueil de poésie Alto mare (Samantha Barendson).

Ma nouvelle en quelques mots

Sophie et les flamants, c’est l'histoire d’un drame silencieux se déroulant sur fond de banlieue tranquille, là où toutes les maisons sont pareilles et où la différence se vit comme une blessure. Dans ce décor monotone, le mystère et la magie sont pourtant encore possibles.

Ma source d’inspiration pour ce texte

J’écris actuellement un roman largement inspiré des événements de mon enfance, et cette nouvelle est apparue d’elle-même durant une de mes séances d’écriture. J’ai tâché d’y décrire l’ambiance du quartier où j’ai grandi en repensant aux voisins mystérieux que nous avions à l’époque. Mes souvenirs sont la matière première de cette histoire. Je les ai tordus, amplifiés, magnifiés, jusqu’à ne plus trop savoir distinguer moi-même le vrai du faux.

Les premières lignes de ma nouvelle

« Enfant, j’habitais une ville étrange, où toutes les maisons se ressemblaient et où moi, je ne ressemblais à personne. Mes parents disaient de notre quartier que c’était l’endroit idéal pour élever une famille. Je me sentais pourtant comme une brebis broutant dans un enclos au-delà duquel s’étendait un généreux pâturage, parfaitement inaccessible. Ma liberté tenait aux histoires que je m’inventais. » — Une citation de Extrait de Sophie et les flamants, de Mélissa Verreault

