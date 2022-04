Bière et chocolat, d’Olivier Gamelin

Qui suis-je?

Doctorant en lettres à l’Université du Québec à Trois-Rivières, j'ai bourlingué ma plume à la croisée de plusieurs chemins, de rédacteur en chef d’un journal de rue à journaliste pour un quotidien régional, en passant par les communications, le marketing, le jardinage, l’élevage de poules, les cours de piano et la pêche. J'ai publié des nouvelles, parfois sous pseudonyme, dans les revues Moebius, XYZ, Zinc, Les écrits et Virages. Ne demeure qu’un vague souvenir de mon prix de la bande à Moebius (2013). Je garde la poésie et la chanson pour sauver ma peau dans le confort de mon quotidien. Professeur de littérature au Collège Laflèche de Trois-Rivières, je m’intéresse particulièrement à mes étudiants et étudiantes et aux littératures des Premières Nations.

Ma nouvelle en quelques mots

Bière et chocolat, c’est la solitude criante d’une femme blessée, voire suicidaire, venue fêter son soixantième anniversaire dans le brouhaha estival du Café de la Grave aux Îles-de-la-Madeleine. Peine perdue…

Ma source d’inspiration pour ce texte

J’ai écrit cette nouvelle à la suite d’un xième séjour aux Îles-de-la-Madeleine. Au Café de la Grave, sis à Havre-Aubert, j’ai vu une femme d’un certain âge, comme dans un tableau, manger un gâteau dans l’effervescence touristique. Elle sentait le parfum chic. Elle était belle. Elle était seule. Aujourd’hui, elle est peut-être morte. J’ai tout simplement inventé son histoire, tout simplement voulu mettre en mouvement une image statique. Pour donner vie, certainement, à mes propres angoisses…

Les premières lignes de ma nouvelle

« Aujourd’hui, c’est ton anniversaire. Tu es seule. Attablée au Café de la Grave pour tes soixante ans. Lumineuse comme le soleil qui creuse son lit dans l’érosion de la Dune du Sud. Autour de toi bourdonne le brouhaha des clients, les tables bondées d’une frénésie estivale. Les gens parlent la bouche pleine de coutellerie. Les gens rient, surtout, crient. Des esclaffes de vacances en polo rayé qui enterrent l’Hallelujah de Cohen pianoté en sourdine. Un vieux Yamaha grugé par le sel où s’est installée une pianiste du dimanche. » — Une citation de Extrait de Bière et chocolat, d'Olivier Gamelin

Véritable tremplin pour les écrivaines et les écrivains canadiens, les Prix de la création Radio-Canada sont ouverts à toute personne qui écrit, de façon amateur ou professionnelle. Ils récompensent chaque année les meilleurs poèmes, nouvelles et récits inédits soumis au concours.