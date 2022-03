Charland, 48 ans, était de retour en cour après avoir passé plus d’une semaine derrière les barreaux. Il est détenu depuis son arrestation, le 26 février dernier.

Le militant espérait être libéré sous caution, comme ce fut le cas lundi pour Tamara Lich, une leader du convoi des camionneurs.

Sa cause a toutefois été remise au lendemain pour permettre à son avocat, Nicholas St-Pierre, de s’entretenir avec le procureur de la Couronne dans le cadre d’une rencontre préparatoire au procès. Cette rencontre devait avoir lieu lundi, mais a été repoussée à mardi après-midi.

Il s’agit d’un quatrième report de la cause pour Steeve Charland. Les audiences à la cour du porte-parole des Farfadaas ont été reportées à plusieurs reprises, en raison de diverses difficultés dans son dossier.

Steeve Charland est inculpé pour méfait et pour avoir conseillé à d’autres personnes de commettre un méfait lors de la manifestation des camionneurs.

En compagnie des membres de son groupe les Farfadaas, il aurait approvisionné en essence et en vivres le convoi de la liberté.

L’Artiss a fait l’objet de nombreuses controverses, depuis le début de la pandémie. Notamment, il a été vu en train d'enfreindre des mesures de santé publique, dans un restaurant de Gatineau, en marge de la manifestation, et à Grenville-sur-la-Rouge, il y a plus d’un an, dans une résidence où se rassemblaient plus d’une trentaine de personnes.

L’an passé, Charland a aussi été accusé de complot et de méfaits de plus de 5000 $, après avoir bloqué les voies menant au tunnel Louis-H.-Lafontaine à Montréal, lors d’une manifestation contre les mesures sanitaires. Son procès dans cette histoire est fixé au 9 janvier 2023.