Guerre en Ukraine : le N.-B. demande à l’OIF de prendre position

Par écrit, le gouvernement indique qu’il souhaite une prise de position ferme et rapide de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) relativement à l’invasion de l’Ukraine par la Fédération de Russie .

Isabelle Doucet, qui assure le lien entre la province et l’OIF, dit que le Nouveau-Brunswick collabore étroitement avec le gouvernement du Canada pour adopter une résolution en ce sens à la prochaine réunion du Conseil ministériel de la Francophonie, le 16 mars.

Une porte-parole d’Affaires mondiales Canada précise que le Canada encourage activement les membres de la Francophonie pour que l’OIF prenne une position forte contre l’invasion de l’Ukraine par le Président Poutine et ses conséquences sur les populations civiles, dont les femmes et les enfants .

Pas de consensus

De son côté, la secrétaire générale de l’OIF, Louise Mushikiwabo, explique son silence dans un article du journal Jeune Afrique. Elle soutient que l’organisme n’a pas pris de position ferme jusqu’à présent, car il n’y a pas de consensus au sein des 88 États et gouvernements membres que l’OIF représente.

Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de l'Organisation internationale de la Francophonie (archives) Photo : Getty Images / Ludovic Marin

Certains d’entre eux ne veulent pas se prononcer sur le conflit.

Louise Mushikiwabo affirme cependant que le sujet sera discuté lors des prochaines rencontres des États et gouvernements de l’organisme et qu’elle espère que ceux-ci en viennent à un consensus.

Pour la professeure en information-communication à l'Université de Moncton, Natalie Melanson Breau, les actions de l'OIF dépendent de l'interprétation de sa mission.

Sa première, la francophonie, mais sa seconde, le maintien de la paix.

La professeure au département d'information-communication de l'Université de Moncton, Natalie Melanson Breau. Photo : Radio-Canada / Emmanuelle Robinson

Donc, c'est vraiment de décider quel genre d'entité l'organisme veut être. Et, ensuite d'agir en conséquence. Mais, elle ne l'a jamais fait jusqu'à présent. Donc, c’est vraiment nouveau pour elle si elle décide d'aller dans cette direction-là. Comme je le dis, il y a vraiment un changement de mentalité. Et, il y a un changement organisationnel en termes d'efforts de communications de position publique qu'on prend. Et, si on le fait pour un, il faut le faire pour tous les conflits , dit Natalie Melanson Breau.

Il faut préciser que l’Ukraine fait partie de l’OIF à titre de membre observateur.

Le français est la troisième langue étrangère la plus enseignée en Ukraine. Selon l’Ambassade de France en Ukraine, environ 275 000 élèves apprenaient le français en 2018 dans le pays.

Selon Charles Moumouni, professeur en information-communication à l'Université Laval, l'organisation pourrait mettre davantage de pression sur la Russie en se prononçant fermement contre le conflit.

Mais, ne pas se prononcer pourrait tout autant l'aider à agir pour la paix.

Charles Moumouni, professeur en information-communication à l'Université Laval Photo : Radio-Canada

Il y a beaucoup d'organisations, tout le monde condamne. Mais, personne n'œuvre pour la paix comme telle en dehors de certaines initiatives prises par certains pays individuellement, donc l'OIF se réserverait une certaine marge de manœuvre pour agir pour l'avènement de la paix , précise Charles Moumouni.

Selon lui, l’OIF pourrait donc plus facilement demander des cessez-le-feu et organiser des discussions.

D’après les informations de Frédéric Cammarano