Des organismes communautaires de la région au service des femmes

Cela fait de cet organisme à but non lucratif fondé en 1994 un espace unique en son genre où toutes les femmes avec des dépendances allant de l'alcool aux médicaments en passant par la dépendance affective peuvent venir demander de l'aide.

Directrice générale du Portail, Marie-Ève Lévesque détaille les raisons pour lesquelles certaines femmes doivent pouvoir se retrouver entre elles.

Ça arrive que les épisodes de consommation — le trou qu’il y a en dedans —, c’est causé par des événements qui sont arrivés où il y a avait des hommes d’impliquer, de la violence conjugale, des abus sexuels, des viols , énumère Mme Lévesque.

Faque de se retrouver dans un milieu où il y a des hommes et des thérapeutes homme, des fois c’est très confrontant et ça n’amène pas la femme à être ouverte autant qu’elle le serait dans un milieu de femmes , souligne-t-elle.

Un milieu exclusivement féminin permet aussi d'éviter les distractions pour se concentrer sur la guérison croit Marie-Ève Lévesque.

Marie-Ève Lévesque est la directrice générale du Portail, un centre de désintoxication pour les femmes à Saint-Augustin-de-Desmaures. Photo : Radio-Canada / Colin Côté-Paulette

Comme ce type de centre est peu commun dans la province des femmes de partout au Québec viennent y trouver du soutien. Il peut héberger jusqu'à 15 femmes pour qu'elle puisse suivre une thérapie fermée de 28 jours.

D'autres services sont également offerts comme des suivis psychosociaux faits en externe à la suite d'une thérapie ou des services de ressourcement.

Et à la fin des journées difficiles, la récompense, ce sont ces femmes qui malgré les difficultés qu'elles ont vécues s'en sortent.

Moi ma paie, c'est quand je m'en vais à la cérémonie de départ en bas, pis que je vois la femme quitter pis que je vois qu'on a réussi à l'aider , confie Mme Lévesque.

Formations et logement

À l'organisme Mères et monde dans Limoilou, on donne aussi des outils aux femmes pour leur permettre de voler à nouveau de leurs propres ailes.

On permet à de jeunes mamans de retourner sur les bancs d'école ou de mieux prévoir leur avenir, alors qu'elles doivent aussi s'occuper de leur enfant.

Des logements à loyer modique et des formations notamment sont disponibles pour les jeunes femmes.

La cuisine de l'organisme Mères et monde dans Limoilou. Photo : Radio-Canada

On sait que c'est solide le bagage qu'elles ont acquis ici. Pis on sait qu'après, elles ont plus besoin de nous. Elles sont autonomes, pis ça c'est vraiment un gros gros plus ça donne beaucoup de sens à mon travail, ça me permet d'avoir un travail qui est en lien avec mes valeurs personnelles, au quotidien , explique Diane Thibault, coordonnatrice générale de l’organisme.

Et ici aussi, la notion d'espace sécuritaire pour femmes est importante : c'est encore nécessaire , estime Julie Verret, coordonnatrice adjointe, bien que les hommes aient le droit d'être présent dans le centre.

Mais malgré toutes ces petites victoires, plusieurs se désolent qu'on doive encore parler d'égalité des sexes à notre époque.

La Journée de la femme a encore lieu d'être, malheureusement. J'aimerais ça qu'on ait plus à la souligner un jour, ça serait vraiment merveilleux, mais pour l'instant je crois qu'il faut encore continuer à taper sur le clou et à tenter d'avoir une égalité entre les hommes pis les femmes encore plus réelle qu'actuellement , croit pour sa part Mme Thibault.

Avec les informations de Colin Côté-Paulette