L’appel d’offres lancé pour la piste principale de l’aéroport de Saint-Honoré

Le document, mis en ligne vendredi via le Système électronique d’appel d’offres du gouvernement du Québec (SEAO), précise qu’il s’agit de travaux de réfection de la piste 12-30, des voies B et C et travaux divers à l’aéroport de Chicoutimi–St-Honoré.

La piste 12-30 est la piste principale alors que les voies B et C sont des voies d’accès.

Cette réfection avait été annoncée au coût de 15 M$ en avril 2021 lors de la conférence de presse annuelle du ministère des Transports du Québec MTQ détaillant les projets pour les deux années à venir au Saguenay-Lac-Saint-Jean. L’aéroport est d’ailleurs la propriété du ministère des Transports du Québec MTQ .

C'est la réfection de la piste. On parle de pavage, de réfection des extrémités qui sont en béton. Ça va être aussi au niveau de l'électronique, de l'éclairage pour mettre ça à neuf , avait alors expliqué le directeur général du ministère des Transports du Québec MTQ pour le Saguenay–Lac-Saint-Jean et Chibougamau, Donald Boily.

La conférence pour les années 2022-2024 aura d’ailleurs lieu mercredi après-midi. À cette occasion, Andrée Laforest, au nom du ministre des Transports et ministre responsable de la région de l’Estrie, François Bonnardel, procédera à une annonce concernant les investissements routiers et aéroportuaires dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

D’autres travaux de réfection avaient été réalisés en 2020.

Le contrôle aérien est assuré par NAV Canada.

Les soumissions seront acceptées jusqu'au 6 avril.