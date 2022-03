L’identité d’un homme accusé de conduite en état d’ébriété au centre de son procès

Fereidon Hayatibahar est notamment accusé de négligence criminelle ayant causé la mort et des blessures corporelles au sujet d'un accident, qui a fait un mort et trois blessés en 2019 à Richmond Hill.

M. Hayatibahar, qui venait d'arriver d'Iran, avait 19 ans lors d'une collision entre trois voitures qui est survenue peu avant 21 h 30 le 18 août 2019. Il n'avait pas de permis de conduire au pays.

Un ami, Farbod Riazi, l'accompagnait dans la voiture. Ils avaient été arrêtés trois jours après la collision mortelle.

La voiture de la victime, un père de famille de Richmond Hill. Photo : Radio-Canada / CBC

La Couronne soutient que Fereidon Hayatibahar était au volant de la Mercedes et que les clefs de la voiture ont été retrouvées dans les poches de ses vêtements à l'hôpital. Elle allègue que l'accusé portait un t-shirt noir et son ami, un t-shirt blanc.

Or, au troisième jour des audiences, le procès n'a toujours pas réussi à identifier avec certitude le conducteur qui a percuté les deux voitures des victimes avec sa Mercedes.

Des témoins oculaires ne s'entendent pas sur la position qu'occupait l'accusé et son ami dans la voiture, lorsqu'ils les ont vus s'extirper du véhicule.

Les deux hommes avaient, selon eux, le même physique, le même âge et ils portaient tous les deux des t-shirts. Le jour venait en outre de tomber, si bien qu'il faisait noir.

Faits reconnus par les deux parties

Selon la déclaration commune des faits, le conducteur de la Mercedes roulait excessivement vite en direction sud sur la rue Yonge, entre 100 et 180 km/h, dans une zone de 60 km/h.

La Hyundai et la Mazda des victimes circulaient en direction nord près de la Promenade Townwood à Richmond Hill.

Le conducteur de la Mercedes a alors perdu le contrôle du véhicule et a soudainement traversé la ligne médiane en percutant les deux autres voitures. La Mercedes a fini sa course après plusieurs tonneaux sur le flanc du côté du conducteur.

La voiture dans laquelle se trouvait l'accusé, Fereidon Hayatibahar. Photo : Radio-Canada / CBC

La collision a été si violente que des débris de voitures ont percuté une Toyota, mais le conducteur de ce véhicule n'a pas été blessé.

La victime de 44 ans, Peyman Masoomi Fard, se trouvait dans une Mazda. Il a été tué sur le coup. Sa femme, Nazanin Amiri, et leur fils de 12 ans, Alireza Masoomi Fard, ont été gravement blessés.

Le conducteur d'une Hyundai, Malihe Ardekani, a également subi des blessures.

MM. Hayatibahar et Riazi ont aussi été légèrement blessés dans l'accident et transportés à l'Hôpital Mackenzie de Richmond Hill.

Les tests médico-légaux ont révélé que le taux d'alcool prélevé dans le sang de l'accusé à l'hôpital était près de trois fois la limite permise, soit de 178 à 210 mg/100 ml de sang.

Témoignages des témoins oculaires

Le Dr Nicholas Clarridge s'est rappelé, jeudi, à la barre des témoins qu'il avait soigné l'un des deux hommes de la Mercedes, mais qu'il ne se souvenait plus de son nom.

À la vue de la photographie de Farbod Riazi que la Couronne lui montre à l'écran, le médecin affirme qu'il ne croit pas qu'il s'agisse de l'homme en question. Il faudrait que je voie un gros plan du bracelet à son poignet , dit-il.

J'ai traité l'un d'eux pour une blessure à l'épaule droite qui a probablement été causée par le serrement d'une ceinture de sécurité au moment de l'impact , poursuit-il.

Il reconnaît qu'il n'a pris aucune photo de la blessure, parce qu'elle n'était pas assez importante, mais seulement un diagramme de son torse et des notes.

La collision a été si puissante que des roues de la Mercedes et d'autres pièces de véhicule ont volé en éclats. Photo : Radio-Canada / CBC

Le Dr Clarridge affirme toutefois qu'on ne peut voir aucune blessure sur la photo de M. Riazi, puisque l'individu porte une blouse d'hôpital qui lui recouvre les épaules.

La Couronne soutient que M. Riazi était assis à côté du conducteur, puisqu'il a bouclé sa ceinture de droite à gauche et qu'il a été blessé à l'épaule droite sous la force de l'impact.

Elle laisse entendre que si M. Riazi était au volant, la ceinture de sécurité de la Mercedes aurait laissé une marque sur son épaule gauche.

L'expert en reconstitution d'accidents, l'agent Steve Kucan, de la police régionale de York, a confirmé à la barre du procès que personne n'était assis à l'arrière de la Mercedes, parce que les ceintures de sécurité étaient en parfait état, alors que celles situées à l'avant présentaient des marques de l'impact.

Les restes de l'une des trois voitures accidentées. Photo : Radio-Canada / CBC

Un témoin de l'accident, Jeffrey Mendiola, reconnaît pour sa part qu'il s'est peut-être trompé lorsqu'il a tenté d'identifier les deux occupants de la Mercedes aux policiers dans sa déposition au poste le 5 septembre, deux semaines après l'accident.

Je ne me souviens plus de la couleur de leurs t-shirts , déclare-t-il à la barre, en ajoutant que les deux hommes avaient le même physique et la jeune vingtaine.

Il explique qu'en arrivant sur les lieux, il a aperçu un homme sortir de la Mercedes par la fenêtre arrière du véhicule derrière le conducteur. Il était sonné, il titubait et tentait de s'orienter , précise-t-il.

Deux inspecteurs examinent la Mercedes blanche de l'accusé. Photo : Radio-Canada / CBC

M. Mendiola souligne que l'individu est alors retourné vers la voiture pour la remettre sur ses roues et y extraire le second occupant.

Il a réussi à ouvrir la portière et à extirper l'individu du siège du conducteur , dit-il en précisant qu'un badaud lui avait donné un coup de main.

Il était en plus mauvais état que le premier occupant et il portait lui aussi un t-shirt, mais je ne me rappelle plus de la couleur , souligne-t-il.

On comprend dans les contre-interrogatoires de la défense qu'elle tente de rejeter la faute de l'accident sur Farbod Riazi, puisqu'il y a toujours autant de confusion sur l'identification de celui qui était au volant ce soir-là.

Autres témoignages contradictoires

Un autre témoin oculaire avait montré plus d'assurance au sujet de l'identification des deux hommes lors de son témoignage jeudi.

Maksym Us avait expliqué qu'il marchait en direction nord sur la rue Yonge, lorsqu'il a remarqué la Mercedes en train de zigzaguer au milieu de la circulation de façon complètement inappropriée , avant d'entendre la collision qu'il n'a toutefois pas vue.

En se rendant sur les lieux, il a dit à la cour qu'il avait aperçu la Mercedes renversée sur le côté et deux hommes en sortir en rampant sur la chaussée, l'un avait un t-shirt noir, l'autre, un t-shirt blanc.

M. Us a raconté qu'il avait été surpris d'entendre un badaud demander aux deux hommes lequel des deux était le conducteur au lieu de s'inquiéter de leurs blessures.

Il s'était toutefois dit convaincu que c'est l'ami de l'accusé qui était bien assis dans le siège du conducteur de la Mercedes.

Un policier de la police régionale de York s'entretient avec des pompiers et des ambulanciers le soir de l'accident mortel. Photo : Radio-Canada / CBC

Un ambulancier de la région de York, Taylor Bousquet, avait par ailleurs témoigné que Fereidon Hayatibahar et Farbod Riazi sentaient tous les deux l'alcool.

M. Bousquet avait souligné que M. Riazi lui avait dit à l'hôpital qu'il avait laissé son ami conduire la Mercedes pour ressentir les sensations de la conduite automobile alors qu'il atteignait la vitesse de 200 km/h.

L'ambulancier avait affirmé qu'il avait vu des marques de contusions sur l'épaule droite de M. Riazi, laquelle a été causée, selon lui, par le port de la ceinture de sécurité.

Un dernier témoin arrivé après l'accident, Soroush Nomigolzar, avait enfin expliqué qu'il avait vu l'occupant au t-shirt noir sortir de la Mercedes un homme au t-shirt blanc le soir de l'accident et qu'il s'était approché de lui pour s'enquérir de son nom.

En réalisant que l'accusé était Iranien, il lui alors demandé en farsi qui conduisait la voiture. M. Nomigolzar avait alors répété à la cour que l'accusé lui avait répondu que c'était M. Riazi.

Le procès devant juge seul a été ajourné au 4 avril.