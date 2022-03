Les agressions aléatoires soulèvent des questions de santé mentale à Vancouver

Agression à l'arme blanche dans un Tim Hortons, folie criminelle de 40 minutes dans le quartier Fairview… Les agressions non provoquées se multiplient à Vancouver et les craintes en matière de sécurité affluent à l'Hôtel de Ville. Certaines personnes demandent davantage de soutien en matière de santé mentale pour les résidents vulnérables.

Lors d'une assemblée publique virtuelle sur la sécurité publique jeudi, les trois quarts de la centaine de participants ont fait part de leurs inquiétudes croissantes, d’après la conseillère municipale Sarah Kirby-Yung.

Nous entendons beaucoup de résidents qui, eux-mêmes ou leur famille, ont souffert ou ont été victimes d'un crime, ou qui sont simplement très inquiets pour leur sécurité personnelle , relate Mme Kirby-Yung, l'un des trois élus municipaux qui ont organisé la rencontre.

Quatre attaques non provoquées par jour

La police a constaté qu'il y avait quatre attaques non provoquées par jour en ville à la suite de ce qui semble être une recrudescence des agressions aléatoires. La police s'est basée sur les agressions signalées entre le 1er septembre 2020 et le 31 août 2021.

Cependant, aucune donnée des années précédentes ne permet de confirmer cette hausse.

Le nombre total d'agressions signalées chaque année à Vancouver a varié entre 3921 et 4608 au cours des cinq dernières années, dit la police.

Soutien en matière de santé mentale

Le conseiller en toxicomanie de la régie sanitaire Vancouver Coastal, Guy Felicella, dit être inquiet d'entendre que de nombreux résidents attribuent le problème à la crise des sans-abri à Vancouver.

Pour moi, c'est très loin de la vérité , affirme M. Felicella, qui a surmonté ses propres problèmes de toxicomanie pour devenir un défenseur des personnes vivant avec des difficultés économiques et de santé mentale.

Je ne sais pas qui est à l'origine des attaques aléatoires, mais il est très peu probable que ce soit des sans-abri , ajoute-t-il.

Selon M. Felicella, les agressions sont le symptôme de problèmes plus vastes liés au manque de soutien aux personnes souffrant de problèmes de santé mentale, de dépendance et d'insécurité du logement.

C'est vraiment difficile de traverser la vie en essayant de se sentir soutenu et de ne pas l'être , poursuit-il.

On porte en soi une énorme quantité de honte et de culpabilité, de haine de soi et de manque d'estime de soi [...] on en arrive à un point d'ébullition où l'on se déchaîne, et c'est souvent hors de propos.

Soyez conscient de votre environnement

Rick Parent, criminologue à l'Université Simon Fraser et ancien agent de police de Delta, soutient que la division et l'isolement social, qui trouvent en partie leur origine dans la pandémie, sont probablement à l'origine des récents incidents.

Nous sommes devenus un peu dépersonnalisés dans nos relations avec les autres , dit-il. Lorsque la pandémie est survenue, nous savons que les gens ont mis des lunettes de soleil, des masques, des sweats à capuche, et qu'ils ont même moins regardé les autres individus [...] et cela ajoute du stress à la santé mentale des autres individus.

Des policiers de Vancouver enquêtent sur les lieux d'une série d'attaques violentes dans un immeuble de la 10e Avenue Ouest, le samedi 26 février 2022. Photo : David P. Ball/CBC News

Selon M. Parent, les gens doivent se rappeler qu'il s'agit d'un très petit sous-ensemble de la population qui commet des infractions. Cependant, il est également nécessaire que les gens soient attentifs à leur environnement.

Il y a des gens qui vont nous regarder comme une cible , raconte-t-il. Quand vous regardez quelqu'un, vous l'engagez ou vous souriez, et vous êtes conscient de votre environnement. Cela réduit les possibilités d'être victime.

Avec des informations de Jon Hernandez