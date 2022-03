Junction North, un festival annoncé malgré les embûches

Les deux dernières années de pandémie ont été pénibles pour les propriétaires de cinémas, selon Beth Mairs, directrice générale du Indie Cinema de Sudbury.

Si je compte, depuis deux ans en tout, nous avons été contraints de fermer pendant plus de douze mois , indique-t-elle.

Alors que les restrictions sanitaires sont levées en province, l’organisme à but non lucratif a tout de même réussi à lancer la programmation du festival, qui va se dérouler du 31 mars au 3 avril.

Beth Mairs est la directice générale du cinéma Indie de Sudbury. Photo : Radio-Canada

Après une absence de près d’un an et demi liée à la pandémie, Mme Mairs indique qu’elle ne voulait pas d’un festival virtuel, il fallait que ce soit en personne, ici au cinéma .

Cette nouvelle édition du festival va présenter 12 documentaires, en plus d’autres films tournés par la communauté dans le cadre d’un concours.

Parmi les films présentés, on y trouve notamment des documentaires canadiens sur les baleines franches et sur les changements climatiques et ses effets.

Deux documentaires québécois sont aussi dans la programmation, un d'entre eux traitant du suicide et l’autre présente des retrouvailles familiales entre un père et ses fils.

Parmi la sélection internationale, le documentaire Ascension, de Jessica Kingdon, va être présenté pour la toute première fois dans le Nord de l’Ontario.

Ce documentaire, sélectionné aux Oscars en 2022 dans la catégorie meilleur film documentaire, dessine un portrait de la Chine contemporaine à travers des extraits de la vie quotidienne de travailleurs qui œuvrent dans la chaîne d’approvisionnement.

Pour Mme Mairs, la survie de son organisme malgré 12 mois de fermeture complète et plusieurs mois de capacité réduite est attribuable à l’aide reçu par le gouvernement et par le soutien de la communauté impliquée dans la gestion du cinéma indépendant.

Quand nous avons demandé de faire des levées de fonds, ils ont répondu en nous accordant beaucoup de soutien , indique Mme Mairs. Elle ajoute que son organisation commençait à peine à prendre de l’élan après sa création lors du début de la pandémie.

Pour inciter sa clientèle à se déplacer, elle affirme qu’elle continue de garder sa salle de cinéma à environ 30% de sa capacité afin de donner de l’espace pour la distanciation.

L’Ontario permet la réouverture des salles de cinéma au maximum de sa capacité depuis plusieurs semaines.