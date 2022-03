Des terrains de camping déjà complets pour la prochaine saison au Lac-Saint-Jean

Pour la troisième année consécutive, la folie entourant les sites de camping ne se dément pas.

Partout autour du lac, on est tous plein, pas mal. [...] C'est exceptionnel comme l'année dernière et notre maximum est déjà atteint , a indiqué Michel Galarneau, directeur général du Camping Belley, situé sur les rives du lac Saint-Jean à Saint-Henri-de-Taillon.

La situation est la même du côté du Village historique de Val-Jalbert, qui comprend un grand terrain de camping.

Les gens, on dirait qu'ils ont vécu des refus ou qu’ils se sont rivé le nez à un camping plein, se prennent encore plus tôt et planifient leurs vacances vraiment encore plus tôt , a ajouté Charles Desbiens, coordonnateur aux ventes et au marketing du site touristique de Chambord.

Des séjours plus longs

Un autre facteur qui contribue à remplir les calendriers de disponibilité s’est ajouté dernièrement avec la hausse du prix des carburants.

Sauf que là, il y a une tuile additionnelle qui nous tombe sur la tronche, personne n’avait prévu cette foutue guerre-là en Europe. Maintenant, le prix monte tellement que là, les gens, ce qu'ils font maintenant c'est que les gens me rappellent pour allonger leur séjour. Ils veulent voyager moins , a mentionné Michel Galarneau en faisant référence au prix de l’essence. Cette hausse a un impact d’autant plus marqué pour les propriétaires de véhicules récréatifs.

Le Village historique de Val-Jalbert pourrait repousser la fermeture de son terrain camping plus tard à l'automne. Photo : Radio-Canada

Une fermeture retardée

Afin de répondre à cette demande, les gestionnaires réfléchissent à différentes idées.

C'est un projet dont on discute depuis déjà quelques mois. C'est de prolonger la saison, a révélé Charles Desbiens à propos du terrain de camping de Val-Jalbert. Vu que la demande augmente vraiment et se rapproche davantage des saisons limitrophes de l'automne et du printemps, on réfléchit beaucoup à prolonger. Historiquement, notre camping, on le fermait à la fin septembre. Là, on veut le fermer une à deux semaines plus tard.

Du côté du Camping Belley, il sera désormais possible d’augmenter le nombre d’emplacements aménagés.

On prévoit déjà la construction d'une soixantaine de nouveaux terrains à partir de cette année. On va commencer. Présentement on a 326 emplacements. L'automne dernier, on a installé une toute nouvelle usine d'épuration comme une municipalité, ce qui nous permet d'agrandir notre terrain si on veut jusqu'à 500 emplacements , a annoncé Michel Galarneau.

Des espaces de camping avec services sont offerts au Parc Octopus. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Une provenance semblable

En général, la provenance des utilisateurs est comparable à l'année dernière.

Le parc Octopus, à Desbiens, observe toutefois une augmentation de 10 % des visiteurs de l'extérieur de la région.

On a fait plus de campagnes [promotionnelles] à l'extérieur de la région, on est plus connu maintenant que c'est notre deuxième année d'opération , a avancé Evens Pelletier, directeur général du parc qui comprend de grands jeux d’eau gonflables, mais aussi de petites habitations en plus d’une trentaine d’emplacements de camping.

14 000 visiteurs y sont allés lors de la première année. Le directeur général souhaite augmenter ce nombre. Le site sera par ailleurs bonifié d'une aire de jeux, de gradins et le restaurant sera opérationnel dès le printemps.

