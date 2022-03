Legault ne suspendra pas la taxe sur l’essence

Interrogé sur le sujet mardi après-midi alors qu'il était de passage dans la circonscription de Marie-Victorin, où une élection complémentaire aura lieu le 11 avril, le premier ministre François Legault a exclu cette possibilité, expliquant qu'une telle mesure aiderait plus ceux qui consomment plus .

« On ne privilégie pas de geler ou d'enlever des taxes, ce qui bénéficierait à ceux qui consomment le plus. » — Une citation de François Legault, premier ministre du Québec

Le gouvernement du Québec compte néanmoins adopter des mesures pour contrer l'inflation dans son budget du 22 mars, a-t-il dit, évoquant un montant fixe qui pourrait être distribué à tout le monde et qui donc [bénéficierait] plus aux gens qui en ont le plus de besoins, qui ont moins de revenus .

Pour contrer l'inflation, le gouvernement de François Legault pourrait accorder un « montant fixe » à tous les Québécois dans son budget du 22 mars prochain. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Déjà, le ministre des Finances, Eric Girard, avait déclaré le mois dernier que son prochain budget prévoirait des mesures pour pallier l’inflation, un peu à l'image de celles adoptées dans sa dernière mise à jour économique.

Le mini-budget de novembre dernier réservait en effet 946 millions de dollars d’ici mars, entre autres pour pouvoir fournir un chèque de 275 $ aux personnes vivant seules et de 400 $ aux couples dans une situation de revenu faible ou moyen.

Legault a renoncé au pétrole pour plaire à des écologistes montréalais , selon Duhaime

Plus tôt dans la journée, le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, avait appelé le gouvernement Legault à imiter celui de l'Alberta et à suspendre la taxe provinciale sur l'essence – une mesure qui permettrait aux automobilistes québécois d'économiser environ 20 cents le litre.

M. Duhaime prône l'exploitation des ressources gazières et pétrolières du Québec. À ce titre, il dénonce aussi le projet de loi caquiste visant à mettre fin à la recherche et à la production d’hydrocarbures qui est actuellement à l'étude à l'Assemblée nationale.

Selon lui, le premier ministre Legault a commis une erreur en renonçant à l'exploitation du potentiel pétrolier d'ici, alors qu'il en était partisan autrefois.

Il a fait un virage à 180 degrés pour plaire à des écologistes montréalais, il va falloir qu'il plaise aux automobilistes et aux gens du reste du Québec, il va falloir qu'il revienne les deux pieds sur terre , a-t-il déclaré en conférence de presse mardi à Sainte-Anne-de-la-Pérade.