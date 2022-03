8 mars : une nouvelle série de panels pour les femmes en affaires à Calgary

En l'honneur de la Journée internationale des femmes, la chambre économique de Calgary lance une série de panels pour les femmes dans le monde des affaires intitulé : Women in Business 2022. Le premier de la série a eu lieu mardi avec des femmes chefs d'entreprises qui ont discuté de l'influence des femmes sur le secteur de la technologie.

La chambre économique de Calgary souhaitait entendre le constat sur la question de quatre expertes qui brillent dans leurs domaines.

L’animatrice du débat, Kelsey Hahn, présidente-directrice générale de la société Monark, croit que les femmes sont confrontées aux mêmes obstacles dans le milieu du travail et que des changements sont nécessaires pour atteindre l’équité.

Selon un rapport du Forum économique mondial, au rythme où vont les choses, il faudra 100 ans pour combler les écarts entre les genres. Et 100 ans supplémentaires seront nécessaires pour que cessent les inégalités telles que la charge mentale, les féminicides, le racisme systémique, l’égalité des sexes, le travail invisible, et l’accès aux garderies.

Je pense que c'est un défi parce que parfois ce sont ces préjugés inconscients et involontaires qui freinent la parité des sexes , précise-t-elle.

Le secteur de la Technologie

Traditionnellement, il y a très peu de femmes dans le secteur de la technologie. Et parce qu'il y a eu moins de femmes dans la technologie, cela signifie que moins de femmes progressent vers des postes de direction , constate une autre panéliste la Dre Breanne Everett, présidente-directrice générale de la société Orpyx Medical Technologies.

En revanche, un changement est en train de s'opérer avec la nouvelle génération, pense-t-elle, puisqu’elle constate plus de présence féminine dans les filières de ce secteur.

Plus nous voyons de femmes entrer dans cet entonnoir, plus nous verrons des femmes dans des postes de leadership et diriger des groupes de personnes , dit-elle.

« L'environnement est complètement différent aujourd'hui comparé à lorsque j'ai commencé, il y a 10 ans. » — Une citation de Dre Breanne Everett, PDG, Orpyx Medical Technologies

Le financement est l’un des autres obstacles auquel est confrontée l'industrie de la technologie, selon Kelsey Hahn.

Ce n'est un secret pour personne. La plupart des entreprises technologiques échouent parce qu'elles manquent de financement. Et puisque les entreprises féminines n’ont reçu que 2,3 % du financement en 2021, il est logique de voir qu’elles disparaissent plus rapidement que les entreprises masculines , explique-t-elle.

L’éducation

Amber Griffith trouvait important d'assister au débat. Elle est directrice générale d’Axis Connects, une organisation à but non lucratif qui se concentre sur l'avancement des femmes dans le leadership.

« Tout commence dans la façon dont nous éduquons nos enfants et la manière dont nous parlons aux jeunes filles. » — Une citation de Amber Griffith, directrice générale, Axis Connects

Posez-vous la question des activités dans lesquelles nous les inscrivons, les différents camps d'été auxquels elles participent, le type de cadeau que nous leur offrons , fait-elle remarquer.

« Mon message aux femmes et aux petites filles c’est : "n’ayez pas peur de prendre des risques". » — Une citation de Amber Griffith, directrice générale, Axis Connects

L'une des panélistes, Marjorie Junio-Read, a passé 10 ans dans une grande entreprise pétrolière et gazière traditionnelle avant de faire le saut dans une entreprise du secteur de la technologie. Elle est aujourd’hui directrice financière d’Helcim. Son conseil c’est de ne pas dire non aux opportunités qui se présentent.

Que vous ayez 14 ou 60 ans, si vous avez l'opportunité d'entraîner une équipe sportive locale ou même simplement de faire un peu de bénévolat, n’hésitez pas, car vous ne savez pas pour qui vous pourriez finir par travailler, on ne sait jamais , dit-elle.

Même s’il y a encore du travail pour atteindre l’équité, Amber Griffith, pense tout de même que Calgary est une place accueillante pour que les femmes puissent s’épanouir professionnellement.