Kayla DeMong veut faire plus pour contrer la toxicomanie en Saskatchewan

Celle qui a remplacé Jason Mercredi à la tête de Prairie Harm Reduction espère que le gouvernement provincial suivra les recommandations faites dans le récent rapport du groupe de travail antidrogue de la Saskatchewan.

Dans ce document, les auteurs soulignaient la nécessité de réduire les listes d'attente pour les services de toxicomanie et de santé mentale. On y indiquait aussi le besoin d'allonger les heures d’ouverture des centres de désintoxication et d'augmenter leur capacité d'accueil.

Le rapport encourageait également le soutien aux services de réduction des méfaits, notamment les sites de consommation supervisée comme Prairie Harm Reduction.

Je pense qu'il ressort clairement du rapport qu'un soutien est nécessaire non seulement dans nos villes, mais dans toute la province , explique Kayla DeMong.

Elle croit qu'avec le nouveau budget provincial qui sera annoncé bientôt, le gouvernement a l'opportunité de soutenir ce type d'initiative.

Selon Mme DeMong, ce ne sont pas seulement les consommateurs qui demandent à ce que la province finance l'organisme Prairie Harm Reduction. Ce sont aussi les fournisseurs de services et nos dirigeants communautaires , explique-t-elle.

L’argent est l'un des principaux défis auxquels Prairie Harm Reduction est confronté. Par le passé, l’organisme s'est toujours vu refuser un financement gouvernemental.

Avant d'en devenir la directrice générale, Kayla DeMong a travaillé au sein de Prairie Harm Reduction pendant une dizaine d'années.

Avec les informations de Dan Zakreski