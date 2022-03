Journée internationale des femmes : les hommes sont des alliés, plaide la DG d’OC Transpo

La nouvelle directrice générale d’OC Transpo, Renée Amilcar, a évolué pendant toute sa carrière dans un milieu masculin. Ingénieure à ses débuts chez Pratt et Whitney, directrice à la Société de transport de Montréal (STM) pendant 19 ans et, maintenant, à la tête du transporteur public d’Ottawa, la nouvelle patronne retient une chose : les hommes sont les alliés des femmes.

C’est quand même un homme qui m’a donné ma première chance lorsqu'en 2010, il a cru en moi et il a décidé de me mettre à la tête du service d’entretien des autobus de la Société de transport de Montréal STM , raconte-t-elle. Cette marque de confiance a fait de moi la première femme au Québec à occuper ce poste.

Évidemment, fait remarquer Mme Amilcar, les femmes doivent avant tout se prendre en main, travailler fort, oser, et sortir de leur zone de confort si elles espèrent un jour prendre leur place.

Ça prend aussi des gens pour nous aider à briser ce plafond de verre , poursuit celle qui est la première femme à occuper les fonctions de directrice générale de façon permanente à OC Transpo. Ça prend des hommes et des femmes qui sont des exemples et des modèles.

« J’espère qu’un jour, on n'aura plus besoin de la Journée internationale des droits des femmes, mais si ça prend ça pour que les femmes aient plus de place dans les milieux où les hommes dominent, alors pourquoi pas? » — Une citation de Renée Amilcar, directrice générale, OC Transpo

Sur un plan plus personnel, la directrice générale témoigne qu’en tant que femme, elle n’a pas eu à faire face à de nombreux obstacles pour réussir.

Bien sûr, reconnaît-elle, elle a fait l’objet de blagues un petit peu mal placées , mais dans l’ensemble, elle a su gagner l’admiration, le respect et la confiance de ses collègues masculins.

J’ai toujours été moi-même, j’ai toujours livré et toujours travaillé avec les équipes, alors je pense que ça m'a beaucoup servi , évalue-t-elle avec du recul. Je suis aussi une travaillante très acharnée. Je crois en ce que je veux faire. [...] Je fais aussi beaucoup confiance aux gens plus forts que moi, et de cette manière, ça me propulse en avant.

Avec les informations de Mathieu Nadon