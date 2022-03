Droits des femmes au N.-B. : encore beaucoup de chemin à faire, disent des organismes

Des organismes et regroupements féministes du Nouveau-Brunswick profitent de la Journée internationale des droits des femmes pour dénoncer les inégalités qui persistent toujours dans la province.

À l’aube du dépôt du budget provincial prévu pour ce mois-ci, ces organismes attendent de pied ferme des investissements de la part de Fredericton pour renforcer le filet social, ce qui contribuerait à l’égalité des genres au Nouveau-Brunswick.

Alors que le coût de la vie ne va qu’en augmentant, la directrice générale du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB), Julie Gillet, souligne que les femmes en situation précaire sont particulièrement touchées par l’inflation.

Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir au Nouveau-Brunswick sur beaucoup d’inégalité qui touche les gens , dit-elle.

Julie Gillet, directrice générale du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB), en visioconférence, le 8 mars 2022. Photo : Radio-Canada

Le Nouveau-Brunswick est l’une des provinces les plus pauvres du Canada et près du deux tiers des personnes dont le revenu annuel se situe sous la barre des 20 000 $ dans la province sont des femmes.

De plus, les Néo-Brunswickoise occupent une plus grande proportion sur le marché d’emplois précaires, à temps partiel, avec des horaires atypiques, et moins bien rémunérés.

Dans plus de 80 % des familles monoparentales, il y a une femme qui est à la tête , ajoute Julie Gillet.

Équité salariale

De son côté, la Coalition pour l’équité salariale du Nouveau-Brunswick rappelle que plusieurs secteurs de la province n’offrent pas encore aux femmes un salaire égal à celui d’un homme.

La coalition réfère entre autres au secteur des soins communautaires de la province, qui emploie surtout des femmes, mais qui affiche les salaires parmi les plus bas au pays.

C’est difficile de garder les employés. Les taux de roulement sont énormes , dit la directrice générale de l’organisme, Johanne Perron.

Johanne Perron est directrice générale de la Coalition pour l'équité salariale du Nouveau-Brunswick depuis 2001. Photo : Radio-Canada

Les personnes qui travaillent avec des personnes âgées, avec des personnes ayant des handicaps physiques ou mentaux et les personnes qui travaillent dans des maisons de transitions pour les femmes qui fuient la violence conjugale seraient particulièrement touchées.

L’organisme demande au gouvernement de s’attarder à ces types d’emploi, et de viser l’équité salariale d’ici cinq ans.

La coalition souligne également que 65 % des femmes qui occupent un emploi dans le secteur privé néo-brunswickois n’ont pas l’équité salariale, notamment car il n’existe aucune loi pour protéger le droit à l’équité salariale dans le milieu.

Ce ne devrait pas être comme si c’était des citoyennes de deuxième classe, vraiment, elles devraient avoir les mêmes droits que les autres , affirme Johanne Perron. Je pense qu’avoir une loi sur l’ensemble du Nouveau-Brunswick serait vraiment important.

Accès à l’avortement

Pour le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick, impossible de passer outre la Journée internationale des droits des femmes sans mentionner les problématiques entourant le droit à l’avortement dans la province.

Le Rassemblement féministe du Nouveau-Brunswick RFNB rappelle que la province est la seule au pays à ne pas financer les avortements à l’extérieur des hôpitaux.

Pour l’instant, le gouvernement limite l’accès aux services dans seulement trois hôpitaux de la province, dont deux qui sont situés à Moncton et l'un à Fredericton.

On a toujours de grosses difficultés, des grosses barrières au Nouveau-Brunswick pour avoir accès à des services d’avortement , relate Julie Gillet. On a des gens qui viennent nous dire : je n’ai pas accès […] j’ai trois heures de route et je n’ai pas d’argent pour faire cela, je ne peux pas prendre une journée de congé.

Lors de la campagne électorale fédérale de 2019, Justin Trudeau s’était engagé à forcer le Nouveau-Brunswick à financer les avortements réalisés dans l’unique clinique privée de la province, et à respecter la Loi canadienne sur la santé.

La situation demeure toutefois inchangée en 2022.

Le gouvernement provincial de Blaine Higgs juge quant à lui que l’accès à l’avortement au Nouveau-Brunswick est suffisant.

On continue de faire pression sur le gouvernement pour que des actions soient prises , conclut Julie Gillet.

Avec les informations de Sarah Déry