Ukraine : la Pologne prête à remettre ses chasseurs Mig-29 aux États-Unis

Le gouvernement polonais se dit prêt à « remettre sans délai et gratuitement » tous ses avions de chasse Mig-29 à la disposition des États-Unis dans le cadre d’un effort de l’OTAN pour fournir de nouveaux avions de combat aux forces ukrainiennes.

Les autorités de la République de Pologne, après des consultations du président et du gouvernement, sont prêtes à déplacer sans délai et gratuitement tous ses avions Mig-29 sur la base de Ramstein [en Allemagne] et de les mettre à la disposition du gouvernement des États-Unis , a annoncé mardi le ministère polonais des Affaires étrangères dans un communiqué.

En échange, le gouvernement polonais demande aux États-Unis de lui fournir des avions d’occasion dotés de capacités opérationnelles semblables à celles des Mig-29. Varsovie se dit prête à établir immédiatement les conditions d'achat de ces avions.

Le gouvernement polonais demande par ailleurs aux autres alliés de l'OTAN qui disposent de Mig-29 de faire de même.

Le ministère polonais des Affaires étrangères précise que la décision de céder ces Mig-29 a été prise suite à une déclaration du secrétaire d'État des États-Unis concernant la remise d'avions à l'Ukraine .

Dimanche, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a déclaré, lors d'une visite en Moldavie, que les États-Unis travaillaient activement sur un accord avec la Pologne pour l'envoi d'avions de chasse à l'Ukraine afin de combattre l'aviation et les troupes terrestres russes.

Les chasseurs Mig-29, de conception soviétique, constituaient l'essentiel de la flotte de combat ukrainienne. La majorité des pilotes du pays est formée pour combattre à bord de ces appareils.

Or, la majorité des chasseurs ukrainiens ont été détruits au sol ou en vol lors des premières heures de l'offensive russe, privant les forces ukrainiennes de leurs capacités aériennes.

La Pologne, pays voisin et membre de l'OTAN, est sollicitée depuis pour fournir ses propres Mig-29 aux Ukrainiens pour les aider à repousser l'envahisseur russe qui domine presque totalement le ciel depuis une dizaine de jours.

Toutefois, les menaces du président Vladimir Poutine contre toute intrusion directe de l'OTAN dans le conflit rendent l'opération d'autant plus délicate pour l'Alliance qui marche sur des oeufs dans la région.