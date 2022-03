Lac-des-Aigles reçoit 1,7 M$ pour créer un centre d’interprétation du salmonidé

La Corporation de développement de Lac-des-Aigles a reçu un peu plus de 1,7 million de dollars pour la conversion de l'église du village en centre d'interprétation du salmonidé. Le projet prend de l'ampleur et des installations d'hébergement touristique ainsi que des excursions sur le lac y seront notamment ajoutées.

La ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, a octroyé jeudi un total de 10 259 756 $ pour la réalisation de 22 projets de requalification de lieux de culte patrimoniaux dans le cadre du Programme visant la protection, la transmission et la mise en valeur du patrimoine culturel à caractère religieux.

Le projet de centre d'interprétation, qui doit être installé dans l'église de Saint-Isidore de Lac-des-Aigles, est l'un des projets choisis.

Le maire, Pierre Bossé, s'en réjouit.

« On a eu une très belle nouvelle pour notre projet de transformation de notre église! Comme tous les villages aux alentours, les églises sont de plus en plus abandonnées. » — Une citation de Pierre Bossé, maire de Lac-des-Aigles

Le projet, d'abord évalué à environ 2 millions de dollars, se chiffre maintenant à 4,5 millions de dollars. La portion de ce montant alloué à la conversion de l'église atteint à 3,4 millions de dollars, selon le président de la Corporation de développement de Lac-des-Aigles et conseiller municipal, Serge Demers.

L'un des objectifs de la création de ce centre d'interprétation est de préserver le bâtiment de l'église de Lac-des-Aigles. (archives) Photo : Municipalité de Lac-des-Aigles

M. Demers explique que certains éléments, dont l'hébergement touristique, ont été ajoutés au projet initial pour s'assurer de la viabilité du centre d'interprétation.

C'est un camping, des chalets [...] avec des activités aussi sur le lac. On voudrait faire l'acquisition d'un ponton pour amener des gens sur le lac et faire de l'observation d'oiseaux comme les aigles ou encore, aller sur les frayères , précise M. Demers.

Il ajoute que l'objectif du centre est de conserver le site de l'église, mais aussi de faire découvrir le secteur de la plage de Lac-des-Aigles. Un sentier d'interprétation doit également relier l'église à la rivière des Aigles.

Là aussi, on a eu une subvention. On l'a su hier. On a eu 25 000 $ de financement dans le cadre du programme Nouveaux horizons pour développer ce sentier-là , poursuit Serge Demers.

Des bassins pourraient aussi s'ajouter dans le secteur de la plage pour que les jeunes puissent observer les différentes espèces aquatiques.

« C'est à travers le tourisme qu'on va pouvoir se développer. » — Une citation de Serge Demers, président de la Corporation de développement de Lac-des-Aigles

Les prochaines étapes seront de compléter le financement du projet et de trouver une firme qui réalisera la scénographie de l'exposition du centre d'interprétation.

Le maire Bossé et M. Demers ont confiance de pouvoir trouver tous les fonds nécessaires rapidement en vue de la réalisation.

C'est un gros projet. [...] On a d'autres sous qui ont été accordés, mais qu'on ne peut pas annoncer présentement. On a un 400 000 $ qui a été accordé et non annoncé. L'équipe est en train de faire des contacts dans les différents ministères et ça regarde très bien, je vous dirais , affirme Pierre Bossé.

Le projet devrait permettre la création d'un emploi permanent et de sept emplois saisonniers.