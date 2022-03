Un membre du conseil d’administration du Réseau de santé Vitalité suspendu

Le Dr Louis-Marie Simard fait partie du comité santé de la Commission des services régionaux de Kent et pour cette raison, Vitalité a choisi de le suspendre.

Élu en mai dernier, le Dr Simard ne comprend pas pourquoi sa participation à un comité consultatif régional peut être interprétée comme un conflit d'intérêts. Il juge que sa suspension est injuste pour la population qu'il représente.

« Le Réseau Vitalité a ce code de conduite là qui est extrêmement contraignant. » — Une citation de Dr Louis-Marie Simard

Le code de conduite des membres du Conseil d'administration de Vitalité précise que peut importe s'il s'agit d'un conflit réel ou seulement apparent, le membre du conseil est en faute.

Le Dr Simard croit que Vitalité doit plutôt encourager la collaboration et la participation des communautés.

Fondamentalement, les besoins de la population de Kent, les besoins de la population du Madawaska, la population du Restigouche sont exactement les mêmes, et de penser qu’un représentant d'une région pourrait obtenir des faveurs extraordinaires pour sa région quand on est 15 autour de la table, c'est ridicule , lance-t-il.

M. Simard précise que la décision du Réseau de santé Vitalité est maintenue, à moins qu’il démissionne du comité de santé de la Commission des services régionaux de Kent.

Ce que j’ai refusé de faire parce qu’à mes yeux, c’est du chantage , dit-il.

Jean-Marie Nadeau à Moncton, ancien membre du conseil d'administration du Réseau de santé Vitalité (archives) Photo : Radio-Canada

Jean-Marie Nadeau, ancien membre du conseil d’administration de Vitalité, trouve aussi que la position du réseau n'avantage pas les intérêts de la population et que la participation de la communauté devrait être perçue positivement.

On devrait encourager au contraire les membres du conseil d'administration de s'impliquer au niveau de la communauté. [...] C'est ça qui devrait être notre rôle. Si on prend la peine de nous faire élire, il me semble qu'on serait redevable à la population qui nous a élus , soutient Jean-Marie Nadeau.

Cette situation met en lumière un problème plus structurel du conseil d'administration, selon le Dr Simard.

Ce code de conduite là qui les autorise à suspendre quelqu'un pour une apparence de conflit d'intérêts n'existe pas du côté du Réseau Horizon, c'est une spécificité du réseau de santé Vitalité , souligne-t-il.

Jacques Verge, porte-parole d'Égalité santé en français (archives) Photo : Radio-Canada

Jacques Verge, porte-parole d’Égalité santé en français dénonce aussi la suspension du Dr Simard.

Je ne comprends pas qu’on va suspendre ou expulser une personne qui a été élue démocratiquement et qui représente à peu près 25 000 citoyens. Parce que cette personne-là fait partie d’un comité consultatif sur la santé dans la région? C’est quoi le problème de Vitalité? Ils ne veulent pas savoir ce que la population veut? , lance-t-il.

Il croit aussi que la collaboration de la population est nécessaire.

C’est anormal qu’un comité qui cherche à améliorer les services de soins de santé dans sa région, soit vu comme faire partie de ce comité là c'est un crime majeur, ça n’a pas de bon sens, il faut suspendre cette personne-là. Au contraire, il faudrait aller en chercher d’autres! , dit Jacques Verge.

Il souligne qu’Égalité Santé en français croit que la structure organisationnelle du conseil d’administration de Vitalité doit être revue et souhaite que tous les membres du conseil d’administration soient élus.

Le réseau de santé Vitalité a indiqué par courriel ne pas pouvoir commenter de cas particuliers en raison des règles de confidentialité.

D’après un reportage d’Océane Doucet