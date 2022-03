Le fédéral investit dans une approche culturelle de la santé des femmes autochtones

Nassima Way

Nassima Way

Le programme Wolf Trail renforce les relations sociales et communautaires tout en adoptant un mode de vie saine, comme les activités physiques, une alimentation saine et arrêter de fumer, dit le député fédéral de Calgary Skyview , Georges Chahal, lors de l’annonce.

Grâce à ce financement, 1000 femmes de 10 communautés, dont Calgary à Edmonton, pourront s’inscrire à ce programme de 24 semaines.

Ce programme expose les femmes autochtones et les personnes bispirituelles à différentes activités physiques par le biais d’activités culturelles comme la danse. Le but ultime est de réduire les risques de maladies chroniques comme le diabète de type 2 et les maladies cardiaques.

Une étude de Statistiques Canada publiée l’automne dernier : La mortalité chez les Premières Nations, 2006 à 2016  (Nouvelle fenêtre) , a conclu que les Premières Nations affichaient des taux de mortalité plus élevés que ceux de la population non autochtone , en raison de certaines maladies chroniques.

L’Université de Calgary collabore à la gestion de ce programme à travers la recherche

Une équipe de chercheurs de l’Université de Calgary et de l’Université Laurentienne analyse l’impact que les activités adaptées à la culture et à l’identité des Autochtones auront sur les personnes inscrites.

La porte-parole de l’Université de Calgary, Penny Pexman, professeur au département de psychologie, dit que lorsque les pratiques traditionnelles et cultuelles sont intégrées dans les activités physiques les participantes sont plus motivées à améliorer leur bien-être.

Les analyses préliminaires indiquent que cela résulte en un meilleur contrôle des maladies chroniques, une amélioration de la confiance en soi , ajoute-t-elle.

Ce programme, offert également en Saskatchewan, existe depuis quatre ans.