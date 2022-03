La CSS René-Lévesque pourra finalement organiser des classes neige

Le mois dernier, le centre de services scolaire CSS René-Lévesque constatait qu’une nouvelle clause à son assurance responsabilité excluait toute activité de glisse. L’organisation s’était alors engagée à trouver une solution en vue de la prochaine année scolaire.

Or, les nombreuses démarches effectuées ont porté leurs fruits plus rapidement que prévu. La possibilité que le centre de services scolaire CSS soit ajouté, comme groupe ciblé, à la police d’assurance des centres de ski régionaux a été la première solution trouvée pour dénouer l’impasse.

Louis Bujold est directeur général du CSS René-Lévesque. Photo : Radio-Canada

En plus de ça, notre assureur a accepté de retirer sa clause , explique Louis Bujold, directeur général du centre de services scolaire CSS René-Lévesque. Le gestionnaire explique que l’organisation en a été informée à la fin de la semaine dernière.

« L’ensemble des activités offertes dans les centres de ski seront couvertes, que ce soit le ski alpin, le ski de fond ou la descente sur tube. On est très heureux pour nos élèves, nos équipes-écoles et les centres de ski, bien sûr, que ça puisse se tenir dès cette année. » — Une citation de Louis Bujold, directeur général du Centre de services scolaire René-Lévesque

Les écoles pourront organiser des sorties dans les centres de ski d’ici la fin de l’hiver, si les délais le permettent. M. Bujold indique que plusieurs d’entre elles n’avaient pas organisé d’activités en raison de l’incertitude entourant les mesures sanitaires.

La descente sur tube, tout comme le ski alpin et le ski de fond, pourra être pratiquée. Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

Le directeur général estime que le centre de services scolaire CSS René-Lévesque était plus l’exception que la règle . La plupart des centres de services scolaire avaient des assurances qui permettaient ce genre d’activités-là , précise le gestionnaire.

Il croit d’ailleurs que c’est ce qui a possiblement convaincu l’assureur concerné de changer son fusil d’épaule.

Selon l’Association des stations de ski du Québec (ASSQ), ce n’est pas la première fois qu’une situation semblable survient en province. Le regroupement confirme toutefois que ce genre de problème n'avait jamais été vécu en Gaspésie jusqu'ici.

Heureux du dénouement

Le Petit Chamonix avait fait une sortie médiatique pour déplorer la situation le mois dernier. Sa directrice des opérations, Mélissa Anctil, faisait valoir que les classes neige constituent une occasion en or d’initier les jeunes aux sports de glisse, en plus d’être une source importante de revenus pour la petite station de ski de Matapédia.

Mélissa Anctil explique que six classes neige auraient pu, au total, être tenues cet hiver au Petit Chamonix et que trois étaient déjà à l'horaire lorsque le CSS a dû les interdire. Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

Mme Anctil doute que Le Petit Chamonix pourra accueillir des classes neige tel que prévu, puisque le centre fermera ses portes dès la dernière fin de semaine de mars. Elle est néanmoins satisfaite que le problème soit réglé et que ce ne soit que partie remise pour l’an prochain. Ça nous rassure énormément , note-t-elle.

« Avec tout le monde qui était sur le dossier et la rapidité à laquelle ça a été traité, on réalise vraiment que c’était sincère et que c’était important pour [le centre de services scolaire René-Lévesque] que les classes neige aient lieu. » — Une citation de Mélissa Anctil, directrice des opérations au Petit Chamonix

L’Association des stations de ski du Québec (ASSQ), dont sont membres les 11 centres de l’Est-du-Québec, a pris part aux discussions visant à trouver une solution. Son président-directeur général (PDG), Yves Juneau, se dit très heureux de l’issue du dossier.

Yves Juneau avait été informé de la problématique vécue en Gaspésie. Photo : Gracieuseté de l'Association des stations de ski du Québec

Le président-directeur général PDG rappelle que l’Association des stations de ski du Québec ASSQ a notamment pour mission de favoriser la pratique des sports de glisse chez les jeunes. Les sorties scolaires font ainsi partie des activités prônées par le regroupement.

« C’est important pour nous que les jeunes puissent profiter de l’hiver, sortir. Il y a de belles installations en Gaspésie qui desservent les communautés. Il faut inviter les jeunes à les connaître. Souvent, la meilleure façon d’apprendre à skier, c’est dans le cadre des sorties scolaires. » — Une citation de Yves Juneau, président-directeur général de l’Association des stations de ski du Québec

M. Juneau confirme que les compagnies d’assurance sont soucieuses du cadre réglementaire et sécuritaire et que cela est de plus en plus difficile pour les membres de l'Association des stations de ski du Québec ASSQ . Pour le ski, je pense qu’on a une solution en place et on est confiants pour la suite , confirme-t-il.

Il ajoute qu’il reste néanmoins encore beaucoup de travail à faire en ce qui a trait au vélo de montagne.