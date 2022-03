Six fêtards du vol Sunwing mis à l’amende par Transports Canada

Au moins six passagers qui ont fait la fête à bord d’un vol Montréal-Cancun le 30 décembre dernier en faisant fi des règles sanitaires et de sécurité à bord d’un vol civil ont écopé d’amendes pouvant atteindre 5000 $ chacune, a annoncé mardi le ministre des Transports, Omar Alghabra.

Les passagers qui ont reçu ces amendes n’étaient pas pleinement vaccinés au moment de prendre leur vol , peut-on lire dans un communiqué publié mardi par Transports Canada.

En vertu de l’Arrêté d’urgence visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19 applicable, tout passager doit être entièrement vacciné pour monter à bord d’un avion partant du Canada , rappelle Ottawa.

Le ministère ajoute que l’enquête sur les événements qui se sont produits lors de ce vol dont les images publiées sur les réseaux sociaux ont fait scandale au Canada et à l’étranger se poursuit.

L’enquête est toujours en cours, et il est à prévoir que d’autres sanctions seront émises dans les prochains jours et semaines , précise par ailleurs Transports Canada.

Cette enquête ouverte le 4 janvier vise à déterminer si, au-delà du comportement irrespectueux et turbulent des passagers, des infractions à la Loi sur l’aéronautique et aux exigences en matière de sécurité ont été commises par les fêtards qui se rendaient au Mexique à bord d’un vol nolisé en partance de Montréal.

Plus précisément, le ministère examine et veille au respect de l’Arrêté d’urgence #50 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, du Règlement de l’aviation canadien et de la Loi sur l’aéronautique , ajoute Transports Canada.

Le 30 décembre dernier, 154 voyageurs ont embarqué à bord d’un vol du transporteur Sunwing, nolisé par l’entreprise 11 Private Club, à destination de Cancún, au Mexique. Parmi eux se trouvaient notamment des influenceurs et quelques vedettes d’émissions de téléréalité.

La diffusion sur les réseaux sociaux de photos et de vidéos montrant les passagers sans masque en train de danser et de festoyer, certains fumant et buvant de l’alcool à la bouteille pendant le vol, en violation des règles sanitaires et de sécurité à bord d'un avion, avait provoqué un tollé alors que le pays retournait en confinement pour tenter de contenir la vague Omicron à la veille des festivités du Nouvel An.

Ces images qui ont fait le tour du monde ont soulevé l’indignation partout au pays, y compris à Ottawa, où le premier ministre Justin Trudeau avait qualifié ces fêtards de gang de sans-dessein et d’ ostrogoths en vacances dans une déclaration désormais passée dans les annales.

Le transporteur Sunwing avait pour sa part annulé le vol de retour des vacanciers turbulents, les obligeant à se trouver un autre vol pour rentrer alors que les autorités frontalières canadiennes les attendaient de pied ferme.