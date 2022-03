Le prix de l’essence joue les trouble-fête dans les organismes communautaires de l’Estrie

C'est le cas de Sercovie. Chaque jour l'organisme, avec sa popote roulante, sert des repas à quelque 900 personnes dans la région métropolitaine de Sherbrooke. La livraison se fait par des bénévoles et ces derniers reçoivent une certaine compensation financière pour rembourser les frais d'utilisation de leur voiture.

Sauf que depuis le mois d'août, le coût du litre d'essence a augmenté de 50 sous. C'est très, très gros pour nous. Au total, les bénévoles de Sercovie effectuent un peu plus de 90 000 km par année. Si on multiplie ça par 50 sous, c'est à considérer. Ça a un gros impact sur notre organisme , soutient la directrice des services communautaires à Sercovie, Stéphanie-Claude Leclerc.

Cette dernière se veut toutefois rassurante. Il n'y a pas d'inquiétude à savoir si on va continuer à livrer des repas. On va continuer à le faire. Par contre, on va redoubler d'ingéniosité pour aller chercher des sous pour compenser ces pertes financières. Il faut continuer à desservir nos clients.

La directrice des services communautaires chez Sercovie, Stéphanie-Claude Leclerc. Photo : Radio-Canada

Il n'était pas rare que des bénévoles redonnent la compensation financière qu'ils recevaient pour l'essence à l'organisme. Certains nous ont dit qu'ils reconsidéreraient peut-être leur don. Ce n'est pas impossible que l'on perde des gens , croit Mme Leclerc.

Mais pas question pour Bruno Laliberté de délaisser son bénévolat même s'il lui en coûte plus cher faire le plein. Je le fais par passion. Même si je dépense un peu plus d'argent en essence, ce n'est pas grave. De toute façon, on reçoit une certaine compensation pour l'essence. C'est minime, mais c'est là. Ça ne change rien pour moi , a-t-il dit.

« Même si ça coûte de l'argent faire du bénévolat, mais on le fait avec le cœur pas avec la tête. » — Une citation de Bruno Laliberté, bénévole à Sercovie

L'organisme est également touché de plein fouet par la hausse du coût des aliments et ceux des contenants. C'est faramineux! C'est exponentiel! On est très proches de nos députés. Habituellement, on a une bonne oreille, c'est pour ça que, pour le moment, on n'est pas trop inquiets. On reste à l'affût quand même pour pouvoir offrir nos services , assure la directrice des services communautaires à Sercovie, Stéphanie-Claude Leclerc.

Il faut que les organismes aient de l'aide. C'est un service indispensable. Les gens à qui on livre des repas, ils ne cuisinent plus. Si ce service arrête, des gens seront mal nourris. Il faut que ça continue , martèle le bénévole Bruno Laliberté.

La popote roulante de Sercovie est la deuxième plus importante au Canada. Photo : Radio-Canada / Alexis Tremblay