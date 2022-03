Les Gee-Gees de l’Université d’Ottawa veulent terminer la saison en force

Mais avant de penser aux séries, les joueuses doivent panser leurs plaies. Elles ont joué cinq matchs au cours des huit derniers jours, et plusieurs d'entre elles traînent des bobos de cette saison exigeante physiquement, et mentalement.

On a joué à Ryerson et Carleton, des matchs vraiment difficiles dernièrement. On fait nos entraînements à 50 %, on pratique nos lancers, et on brise l’offensive pour travailler nos objectifs , explique la garde Alana Renon. On fait différentes choses pour entraîner le cerveau, mais en se donnant une petite pause en même temps.

Les Gee-Gees ont remporté 10 de leurs 14 matchs cette saison. Les joueuses ont divisé les honneurs de leur série contre les Ravens de Carleton, alors qu’elles ont tenu tête à Ryerson, la meilleure équipe au pays, dans une défaite de 51-50.

Alana Renon avant le début d'un match à l'Université d'Ottawa (Archives) Photo : Gracieuseté de Greg Kolz / Gee-Gees de l'Université d'Ottawa

On est satisfaites de notre saison. Nos défaites sont contre des équipes très fortes. Ryerson fait normalement 80 points, et on les a limités à 50 , analyse Renon. On peut arrêter tout le monde en défensive, il faut juste générer plus d’offense.

Les deux derniers matchs de la saison seront donc très importants pour établir de bonnes habitudes en vue des séries.

Oksana Gouchie-Provencher en est à sa 4e saison avec les Gee-Gees de l'Université d'Ottawa (Archives). Photo : Gracieuseté de Greg Mason/Gee-Gees de l'Université d'Ottawa

« On veut être engagée à 100 % et continuer ce qu’on a fait toute l’année. Il faut croire qu’on peut se rendre au prochain niveau, aux nationaux. On peut le faire parce qu’on a perdu par un point contre la meilleure équipe au Canada. » — Une citation de Rose-Anne Joly, entraîneuse-chef par intérim

On doit terminer la saison en force. On a prouvé tout le long de la saison qu’on peut compétitionner avec n’importe qui. Il ne faut pas prendre cette équipe à la légère , ajoute Oksana Gouchie-Provencher, confiante. Notre équipe est jeune, mais on prend de l’expérience. Nous allons continuer de pratiquer dans le gymnase, communiquer et garder la chimie en équipe. On est prêtes pour les séries.

Une saison injuste?

Cette saison dans la Ontario University Athletics (OUA) a une fois de plus été affectée par la pandémie. Les Universités de la province ont eu une pause de plus de 10 semaines entre la saison d’automne et le calendrier hivernal.

Par exemple, les activités des Gee-Gees ont été mises sur pause après un affrontement le 27 novembre, et les joueuses ont dû patienter jusqu'au 11 février avant de rejouer.

De plus, toutes les formations ne joueront pas le même nombre de matchs cette année. Encore pire, les meilleures équipes de la province, Ryerson et Carleton, ne se sont pas rencontrées cette saison.

C’est hors de notre contrôle. On s’occupe de ce qu’on peut faire et de ce qu'on peut accomplir. Peu importe ce que les autres équipes ont vécu, c'est leur saison à eux , affirme l’entraîneuse-chef par intérim Rose-Anne Joly. C’est malheureux que les meilleures équipes ne se soient pas affrontées en saison, mais ça peut juste être mauvais pour eux pendant les séries.

L'entraîneuse-chef par intérim des Gee-Gees, Rose-Anne Joly, s'adresse à ses joueuses pendant un entraînement (Archives). Photo : Radio-Canada / Jonathan Jobin

Même si elle veut se concentrer sur ce que sa formation peut et doit faire, elle avoue que tous ces changements au calendrier ont un effet direct sur le classement.

C’est certain à 100 % parce qu’on aurait pu terminer première en Ontario [avec ces rencontres entre Carleton et Ryerson] , s’indigne Joly.

On aurait aussi pu s'assurer de la 2e place. En ce moment, on est entre la 2e et la 3e place parce que ces deux équipes-là ne se sont pas affrontées , poursuit-elle, alors que Carleton jouera deux matchs de moins cette saison.

Les positions au classement seront décidées selon le pourcentage de victoires cette saison plutôt qu’avec la fiche des équipes en raison de cette situation particulière.

Un mal pour un bien, la situation assure pratiquement un affrontement entre les deux Universités de la capitale fédérale pour les séries… une nouvelle étape de la grande rivalité à Ottawa.