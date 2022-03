La Côte-Nord reçoit près de 666 M$ pour ses infrastructures routières et aéroportuaires

Le gouvernement du Québec annonce des investissements de 665,7 millions de dollars sur deux ans pour l’amélioration de l’état des infrastructures routières et aéroportuaires sur la Côte-Nord.

Le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Jonatan Julien, en a fait l’annonce mardi après-midi à Baie-Comeau.

Parmi les 103 projets prévus pour la Côte-Nord, il est compris de relocaliser la route 138 dans le secteur Bon Désir aux Bergeronnes et de reconstruire la route 138 dans le secteur de la côte Bellevue, à Franquelin.

Il est également prévu de construire une voie de virage à gauche à l’intersection de la route 138 et de la rue Sirois, à Colombier, ainsi qu’à Ragueneau en face du CPE Magimuse.

Le montant permettra aussi le prolongement de la route 138 et de soutenir le programme d’amélioration de la route 389.

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles. Photo : Radio-Canada

Ces investissements auront pour but notamment de développer un réseau de transport sécuritaire et favorable au tourisme, selon le ministre Jonatan Julien.

La mise en œuvre de ces nombreux projets permettra aux usagers de bénéficier de déplacements plus efficaces et sécuritaires et améliorera ainsi leur qualité de vie , mentionne M. Julien dans un communiqué.

Certains de ces investissements font partie du plan du gouvernement provincial des investissements routiers, maritimes, ferroviaires et aéroportuaires 2022-2024.