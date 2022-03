Élan de soutien pour Carla Beck dans sa quête de la chefferie du NPD en Saskatchewan

Ces anciennes députées du Nouveau Parti démocratique NPD sont : Pat Atkinson, Judy Bradley, Doreen Hamilton, Deb Higgins, Carolyn Jones, Judy Junor et Suzanne Murray.

Ces femmes affirment que Carla Beck est la candidate idéale pour diriger le parti et qu’elle a aussi plus de chance de devenir la prochaine première ministre de la Saskatchewan.

« Carla Beck a l’expérience et les qualités requises pour rassembler les gens, créer une équipe dynamique et gagner. Carla Beck sera non seulement la première femme à devenir première ministre en Saskatchewan, mais elle est aussi la personne la plus qualifiée pour ce poste. Nous la soutenons entièrement. »