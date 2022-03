Ukraine : la famille de l’ancien Cataractes Kirill Kabanov a dû fuir les bombardements

Il a grandi à Moscou avant de s’expatrier en Amérique du Nord où il a gravi les échelons jusqu’au hockey professionnel. C’est toutefois en Ukraine que Kirill Kabanov a trouvé l’amour. Ce pays est le sien depuis neuf ans… du moins il l’était, jusqu’à dimanche. Sa conjointe et ses deux enfants ont réussi à le fuir in extremis et le rejoindre au Danemark alors que l’armée Russe a détruit une partie de leur ville.

Après sa conquête de la Coupe Memorial avec les Cataractes en 2012, Kabanov a disputé deux saisons dans la Ligue Américaine de hockey. L’espoir des Islanders de New-York a ensuite roulé sa bosse dans le hockey professionnel en Suède, en Russie puis au Danemark où il évolue actuellement pour les Pirates de Aalborg.

Entre les saisons et lors de ses périodes de congé, Kabanov avait l’habitude de retourner au domicile familial de Tchernigov, en Ukraine. Comme la saison est actuellement en cours, il était absent lorsque les Russes ont attaqué le quartier où habitaient toujours sa femme et ses enfants.

Sa conjointe, la mannequin ukrainienne Vika Kuropyatnikova, et leurs deux enfants ont été témoins directs des bombardements. Ils ont dû trouver refuge dans des abris de secours. Selon le maire de l’endroit, une ville de plus de 286 000 habitants, les frappes russes ont détruit de nombreuses maisons, deux écoles et fait au moins neuf morts.

Les Kabanov ont perdu leur maison et tous leurs biens personnels; mais au moment d’écrire ces lignes, cela lui importait peu. La vie de l’ancien attaquant vedette des Cataractes de Shawinigan a pris un tout autre sens lorsqu’il a pu serrer de nouveau dans ses bras sa femme et ses enfants, de l’autre côté de la frontière ukrénienne.

Elle est tellement forte et courageuse. Elle a pris la voiture et transporté les enfants d’un bout à l’autre du pays. C’est un trajet de 11 h qui aura pris près de deux jours en raison des nombreux blocus et des affrontements sur la route. C’est déplorable qu’il n’y [ ait pas eu ] pas de couloir humanitaire pour laisser passer les civils , explique Kabanov.

Les hommes qui y sont toujours ne sont pas autorisés à quitter l’Ukraine. Ils doivent rester et combattre. Ce sont donc des milliers de femmes, qui fuient avec leurs enfants, ayant l’unique espoir de revoir un jour leur conjoint.

Il y a des gens qui traversent le pays en ce moment pour aider à sauver des femmes, des enfants et des familles. On ne parle pas beaucoup d’eux dans les journaux, mais ce sont des héros. Ma femme lancera sous peu une campagne de socio-financement pour aider les mères de famille qui doivent fuir le pays pour protéger leur famille.

Kirill Kabanov porte actuellement les couleurs du Danemark. Photo : Facebook/Kirill Kabanov

S’établir au Danemark

La situation est particulière. Kabanov peut difficilement espérer retourner en Ukraine dans les prochains mois. Il craint des représailles - et même pour sa vie - puisqu’il est russe. Quant à son pays d’origine, il préfère éviter le sujet. Il dit vouloir laisser la politique aux autres, se contentant de répéter qu’il souhaite ardemment le retour de la paix.

La famille Kabanov passera donc manifestement les prochains mois au Danemark.