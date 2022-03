Le succès des entrepreneuses autochtones est souligné en Alberta

Dans les jours précédant la Journée internationale des femmes, l’organisme à but non lucratif qui fait la promotion du tourisme autochtone, Indigenous Tourism Alberta (ITA), a mis de l’avant des entrepreneuses autochtones.

L’organisme a ainsi présenté sur son site web différents produits et histoires de femmes d'origine autochtone à l’approche du 8 mars. Il affirme par ailleurs que 49 % de ses entreprises membres sont gérées par des femmes, contre 33 % de celles qui n'en sont pas membres.

La directrice du développement industriel chez Indigenous Tourism Alberta ITA , Makenzie Brown, a déclaré voir ces femmes qui prospèrent comme une source d’inspiration.

Le fait que des femmes autochtones soient le fer de lance de l'industrie du tourisme en Alberta est vraiment extraordinaire , a exprimé celle qui a grandi dans la nation crie de Sturgeon Lake.

« Nous sommes vraiment entourés de femmes autochtones acharnées et fortes. » — Une citation de Mackenzie Brown, directrice du développement industriel chez Indigenous Tourism Alberta.

Mackenzie Brown (à gauche) avec sa mère Matricia Bauer (à droite). Mme Brown est directrice du développement industriel de l’Indigenous Tourism Alberta (ITA). Photo : Mackenzie Brown

Mme Brown estime que ces entrepreneuses inspirent la prochaine génération en lui montrant des exemples de succès : Je ne saurais trop insister sur l'importance pour les femmes d'être à l'avant-garde, car je pense que cela fait avancer les choses d'une manière très différente.

D'un sous-sol à un entrepôt

Mallory Yawnghwe fait partie de ces femmes entrepreneuses autochtones. Celle qui a fondé Indigenous Box, une compagnie qui propose des produits provenant d’entreprises autochtones explique qu’elle a débuté dans son sous-sol avant de connaître du succès.

Par l’intermédiaire de l’organisation New Relationship Trust, Mme Yawnghwe a participé à un concours de jeunes entrepreneurs où elle a remporté une subvention. En 11 mois, Mallory Yawnghwe a ainsi quitté son sous-sol pour installer les quartiers d’Indigenous Box dans un entrepôt de 325 mètres carrés à Edmonton.

L’entrepreneuse explique qu’elle a découvert son esprit d’entreprise alors qu’elle était toute jeune. J'avais 8 ans et je vendais de petits gâteaux dans une boîte en carton lors d'un pow-wow , se souvient-elle.

J'y repense et je me dis : Tous les gens qui m'ont acheté des gâteaux m'ont aidée à réaliser que je voulais faire ce genre de choses et réaliser mon rêve d'être une entrepreneuse.

Mallory Yawnghwe espère voir plus de femmes en affaires. Selon elle, il s’agit d’un moment propice pour les femmes autochtones de faire le saut en raison de la prise de conscience de la population face aux difficultés qu’ont pu rencontrer les Premières Nations.