Post-Invisibles : pour une plus grande place des femmes dans les arts visuels

La Journée internationale pour les droits des femmes marque le coup d’envoi de l’initiative multifacettes Post-Invisibles. À travers six expositions, la sortie d’un livre et une conférence animée par Marie-Louise Arsenault, les artistes derrière ce projet espèrent redonner leur juste place aux femmes artistes visuelles, longtemps reléguées au second plan.

Selon Mylène Lachance-Paquin, instigatrice de Post-Invisibles, les chiffres parlent d’eux-mêmes lorsque vient le temps de faire l’état des lieux des arts visuels au Canada. Les femmes sont vraiment plus présentes dans les programmes universitaires en arts visuels, en histoire de l’art ou en muséologie, mais sur le marché du travail, la pyramide s’inverse , explique-t-elle.

Par exemple, au Canada, environ 34 % des artistes qui sont représentées en galerie sont des femmes, alors qu’elles sont 10 % de plus [que les hommes] à finir avec une diplomation dans le cadre d’études universitaires.

Ce constat s’observe également au Québec, où seulement 13 % des expositions permanentes présentées dans les musées sont consacrées à des artistes femmes.

Et cette sous-représentation a des conséquences sur la carrière et sur leur situation financière.

Un artiste qui n’est pas représenté en galerie va être beaucoup moins exposé, donc beaucoup moins collectionné, acquis, muséalisé , explique Mme Lachance-Paquin, qui est également directrice générale de l'organisme Ogive, qui vise à démocratiser l’art contemporain en créant des ponts entre le milieu des arts visuels, le public scolaire et le grand public.

Tout ça a un effet direct sur la valeur de ses œuvres, donc [...] ça va amener une précarité qui est vraiment plus grande chez les artistes femmes.

Un retard historique à rattraper

Mylène Lachance-Paquin, ancienne enseignante en histoire de l’art à l’UQAM qui a récemment terminé sa maîtrise en muséologie, a eu l’idée de Post-Invisibles lorsqu’elle travaillait pour la galerie Art Mûr, à Montréal.

Elle a notamment été inspirée par les efforts d’Eddy Firmin, artiste visuel derrière la création de l’organisme à but non lucratif Af-flux, qui a présenté à l’automne dernier une première biennale transnationale d’art contemporain consacrée aux artistes de la communauté noire.

Le nom Post-invisibles a été choisi en regard du peu de place laissée aux femmes dans l’histoire des arts visuels. Les femmes n’avaient pas le droit d’aller dans les écoles de beaux-arts, n’avaient pas le droit de signer leurs œuvres. Ça fait qu’elles ont été invisibilisées. L’histoire de l’art a été un récit qui a été écrit par des hommes au pouvoir, qui ont mis en valeur leurs comparses , explique Mme Lachance-Paquin.

Elle est convaincue qu’il ne serait pas si difficile pour les galeristes de représenter plus de femmes artistes, qui sont légion au pays. Parfois, ce n’est pas de la mauvaise volonté, c’est juste de ne pas avoir pris conscience des patterns qui se sont ancrés dans le milieu.

Une conférence animée par Marie-Louise Arsenault

Post-invisibles se décline notamment en six expositions créées par des femmes  (Nouvelle fenêtre) qui seront présentées dans différents quartiers de Montréal et à Kamouraska dans les prochains jours. On pourra découvrir les artistes Maude Arsenault, Hannah Claus, Marie Josée Gustave et une dizaine d’autres.

Le 9 mars, à 19h, une conférence sur la place des femmes en arts visuels animée par la journaliste et animatrice Marie-Louise Arsenault aura également lieu en ligne sur la plateforme EventBrite, où il est possible de s’inscrire gratuitement dès maintenant  (Nouvelle fenêtre) .

Marie-Louise Arsenault sera accompagnée de quatre panélistes, soit Eunice Bélidor, conservatrice de l’art québécois et canadien contemporain au Musée des beaux-arts de Montréal; Anne-Marie Bouchard, conservatrice de l’art moderne au Musée national des beaux-arts du Québec; Anne-Marie Saint-Jean Aubre, conservatrice de l’art contemporain au Musée d’art de Joliette; ainsi que Thérèse Saint-Gelais, professeure d’histoire de l’art à l’UQAM et directrice de l’Institut de recherches et d’études féministes.

Les cinq femmes mettront notamment en lumière les avancées dans les pratiques muséales québécoises et discuteront des défis qu’il reste à relever.

Un livre sur l’artiste Montserrat Duran Muntadas

L’événement Post-Invisibles se conclura avec une discussion prévue le 24 mars chez Art Mûr entre deux générations de femmes en art visuel.

Entre-temps, le 10 mars, il y aura aussi le lancement du livre Engendrer l’impalpable, première monographie portant sur l’artiste Montserrat Duran Muntadas, écrit par la commissaire Pascale Beaudet. L’ouvrage se penche sur la vie de la jeune artiste d'origine espagnole, qui vit au Québec depuis 2012 et qui se spécialise dans le travail du verre et du tissu.

Ce texte a été écrit à partir d'une entrevue réalisée par Eugénie Lépine-Blondeau, chroniqueuse culturelle à l'émission Tout un matin. Les propos ont pu être édités à des fins de clarté et de concision.